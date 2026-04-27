ŽmonėsMuzika

Iš Paulinos Paukštaitytės – netikėta naujiena

2026 m. balandžio 27 d. 12:44
Po balandžio 16-osios vakaro, kuris dar ilgai bus prisimenamas kaip vienas įspūdingiausių metų muzikinių įvykių, Paulina Paukštaitytė skelbia naują žinią – tai, kas įvyko Kauno „Žalgirio“ arenoje, turės tęsinį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (8)
Iki šiol didžiausias Paulinos Paukštaitytės koncertas tapo lūžio tašku – ne tik pačios atlikėjos karjeroje, bet ir Lietuvos popmuzikos scenoje. Tūkstantinė minia, vienu balsu dainavusi kiekvieną kūrinį, stipri vizualinė kalba, preciziškai sustyguotas šou ir emocija, kuri nepaliko abejingų – visa tai virto vakaru, apie kurį kalbama iki šiol.
Klausytojų reakcijos ir muzikos industrijos atgarsiai siunčia vieną aiškią žinutę – tai buvo daugiau nei koncertas. Būtent todėl ši istorija nesibaigia Kaune.
Įkvėpta sėkmės ir publikos meilės, Paulina Paukštaitytė kartu su komanda nusprendė žengti dar vieną žingsnį – gruodžio 11 dieną dar vieną nepamirštamą karjeros šou atlikėja surengs didžiausioje sostinės arenoje.
„Po svajonės išsipildymo Kauno „Žalgirio“ arenoje supratau vieną – tai negali baigtis. Tai, ką sukūrėme visi kartu, buvo per stipru, kad liktų tik vienam vakarui“, – sako Paulina Paukštaitytė.
Artėjantis pasirodymas „Arena Vilnius“ erdvėje žada ne pakartojimą, o naują lygį – dar daugiau drąsos, dar daugiau jautrumo, dar daugiau netikėtumų.
Tai bus vakaras, kuriame susitiks tai, kas jau palietė tūkstančius, ir tai, kas dar tik gimsta. Tai – ne tik koncertas. Tai dar vienas ypatingas susitikimas, kurio praleisti tiesiog negalima.
Nepraleiskite galimybės užsitikrinti geriausias vietas arenoje – bilietus į renginį platina Bilietai.lt.
dainininkėKarjeraKoncertas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.