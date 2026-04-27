Kauno Dainų slėnį išpardavusi Adrina pranešė naujieną

Pastarieji metai Adrinai tapo tikru proveržiu. Atlikėja pristatė didžiulio populiarumo sulaukusį antrąjį albumą „Karma“, sudrebino Klaipėdą ir tapo jauniausia areną išpardavusia Lietuvos dainininke. Šią savaitę atlikėja atskleidė, kad birželį vyksiantis šou Kauno Dainų slėnyje taip pat yra visiškai išparduotas, nors iki koncerto dar liko pusantro mėnesio.
Reaktyviniu greičiu populiariausių jaunosios kartos atlikėjų tarpe atsidūrusi Adrina savo pirmąjį singlą pristatė prieš penkerius metus, o pirmąjį solinį šou surengė tik praėjusį pavasarį, tačiau jau yra pasiruošusi įgyvendinti dar vieną milžinišką karjeros svajonę – 2027 m. vasario 13 d. Adrina sudrebins didžiausią šalyje Kauno „Žalgirio“ areną.
„Jei atvirai, jausmas, kad sapnuoju. Atrodo, dar taip neseniai dainavau grupelei žmonių, o dabar laukia ne tik Kauno Dainų slėnis, bet ir „Žalgirio“ arena. Kosmosas. Iš visos širdies dėkoju visiems, kurie klausote mano kūrybos ir taip stipriai palaikote. Pasistengsiu atsidėkoti dviem didžiuliais šou, kurių jau dabar taip nekantriai laukiu“, – šypsenos neslepia Adrina.
Kitų metų Valentino dienos išvakarėse žiūrovų Kaune laukia įspūdingiausias atlikėjos koncertas, kuriame skambės didžiausi, milijonus perklausų interneto muzikos platformose renkantys Adrinos hitai: „Atsukim laiką“, „Raudonoj šviesoj“, „Cirkas“, „Krūtinė staugia“, „Kodėl“ ir daugybė kitų.
Ar iki 2027-ųjų vasario galime tikėtis trečiojo atlikėjos albumo Adrina dar neatskleidžia, tačiau priduria, kad „Žalgirio“ arenoje tikrai skambės naujų, kol kas dar niekur negirdėtų kūrinių. Atlikėja taip pat užsimena, kad koncerte turės ne vieną ypatingą svečią bei specialiai sukurtą garso, šviesų ir specialiųjų efektų šou.
„Adrinos populiarumas laužo standartus mūsų pop scenoje, bet visa tai yra jos sunkaus darbo rezultatas. Pastaruosius kelerius metus Adrina rengė vidutiniškai po 80 koncertų, bet pagaliau atėjo laikas, kai gali džiaugtis ir didžiausiomis šalies scenomis, kurios išparduodamos viena po kitos“, – sako šou organizuojančios įmonės „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas.
Įspūdingas Adrinos pasirodymas didžiausioje šalies Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks 2027 metų vasario 13 dieną, šeštadienį, o renginio bilietų prekyba startuoja 2026 metų balandžio 28 dieną, antradienį, nuo 10 val. platformoje „Bilietai.lt“.