Po nelaime pasibaigusio „Biplan“ koncerto – naujos detalės

Kaip jau skelbėme, vasario 15-osios vakarą, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“, sausakimšoje salėje, skambant pirmiesiems koncerto akordams, nuo lubų nukrito plastikinės LED apšvietimo juostos. Per incidentą buvo sužeista moteris – jai sužalotas veidas. Koncertas buvo nedelsiant sustabdytas, į įvykio vietą iškviesti ugniagesiai ir policija.
Ką tą vakarą matė liudininkai
Incidentas neapsiribojo vienu kritimu. Ugniagesiams dar lipant kopėčiomis nuimti likusios konstrukcijos, nukrito dar vienas apšvietimo juostos segmentas – šį kartą jis žmonių nekliudė. Salėje buvę žmonės kėlė klausimus dėl bendro saugumo. „O kas, jeigu ir kitos konstrukcijos yra aplaidžiai pritvirtintos?
Plika akimi matyti, kad ir kiti šviestuvai reikalauja apžiūros.“ Tarybos narys Matas Lasauskas socialiniuose tinkluose taip pat reagavo į situaciją, teigdamas, kad incidentas kelia „labai rimtų klausimų“, ypač turint omenyje, kad pastatas iki šiol nėra galutinai priduotas. Jis ragino užtikrinti, kad nukentėjusiajai būtų atlyginta tiek turtinė, tiek neturtinė žala.
Primename, kad senasis „Agilos“ pastatas buvo nugriautas 2019 metais, o rekonstrukcija baigta tik praėjusiais metais.
Dėl incidento kaltas rangovas
Balandžio 22 dieną vykusiame komiteto posėdyje prie šio klausimo vėl sugrįžta. Tarybos nariai kėlė esminius klausimus: ar atliktas išsamus tyrimas, ar patikrintos visos konstrukcijos, ar nustatyti atsakingi asmenys.
„Agilos“ direktorė Edita Lubickaitė pripažino, kad situacija yra rimta, tačiau detalesnį paaiškinimą perdavė savivaldybės administracijos direktoriui.
Jo teigimu, ekspertizės jau atliktos, priimti papildomi sprendimai dėl saugumo, o visa su tuo susijusi dokumentacija bus paviešinta artėjant oficialiam „Agilos“ atidarymui. Pasak jo, incidento priežastis – aiški: darbininko aplaidumas. „Jeigu neprisuka varžtų prie lempų, jokie projektai ar ekspertai to neištaisys“, – posėdyje sakė Neringos savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Šakalys.
Teigiama, kad rangovas pripažino atsakomybę, atlygino žalą nukentėjusiajai ir savo lėšomis atliko papildomus darbus.
Papildoma problema – ne visur galioja draudimas
Išsamios diskusijos metu, kuomet buvo svarstoma, ar pritarti Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ finansinėms ataskaitoms, paaiškėjo ir dar viena svarbi detalė. „Agila“ turi civilinės atsakomybės draudimą renginių lankytojams, tačiau jis galioja ne visiems objektams.
Paaiškėjo, kad Taikos g. 4 esantis objektas kol kas nėra apdraustas, nes iki šiol nėra pilnai sutvarkytas teisiškai. Be to, šiais metais padidėjo draudimo įmokos, o draudėjų pasirinkimas sumažėjo. Tai reiškia, kad šiame objekte vykstantys renginiai šiuo metu organizuojami be lankytojų draudiminės apsaugos.