Tarp euforijos ir nerimo jausmo: „Despotin Fam“ pristatė naują albumą „Drugeliai“

Pasak grupės nario Vitalijaus Puzyriovo, scenoje žinomo kaip Vaiperis, albumo idėja pradėjo formuotis dar 2024-taisiais išleidus puikiai melomanų ir kritikų sutiktą albumą „Geros naujienos“: „Jautėme, kad dar turime, ką pasakyti. Iš pradžių galvojome apie tam tikrą albumo tęsinį, bet kūrybos procese supratome, kad bręsta kažkas naujo. Taip per vasaros ir rudens kūrybines stovyklas susidėliojo visas albumas“, – pasakoja jis.
„Drugeliai“ tęsia ilgametį grupės pomėgį ieškoti muzikalesnio skambesio. Kūryboje derinami džiazo elementai bei sudėtingesnės aranžuotės. „Kadangi susibūrėme prieš daugiau nei 15 metų, per tiek laiko išmokome atsijoti nereikalingus sluoksnius – dabar tiksliai žinome, ko reikia kūriniui. Šis albumas vainikuoja daugiau nei penkiolikos metų mano, kaip prodiuserio ir visos grupės, augimą“, – teigia Vaiperis.
Kūrybinis albumo pagrindas paremtas dualizmu, nes drugeliai slepia dviprasmybę – tiek gyvenimo, kad ir trumpo, troškimą, tiek mirtį ir įvairias jos formas. Pasak Vaiperio, „Drugelių“ kontrastas priverčia mus susimąstyti apie nuolatinį laikinumą: „Atgimimo, gamtos momentas albume yra šviesus, bet antra albumo dalis vis primena, kad net ir euforijos akimirkomis visada yra dėl ko nerimauti“.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
Akylesni klausytojai lengvai supras, kad nemaža dalis kūrinių kalba ir apie savimedikaciją, tam tikras jaunimo priklausomybes, legalumo ir nelegalumo santykį – temas, apie kurias reikia kalbėti garsiai, nors jų vengia mūsų politikos atstovai.
Albumo pasakojimą pradeda savotiškas naratorius, gamtininkas, kurį įgarsino Arminas Boguševičius, įvedantis klausytoją į simbolinį „Drugelių“ pasaulį. Atidarymo kūrinyje „Reta rūšis“ skamba išgalvotos drugelių rūšies istorija, kurios tikslas yra „<...> ne tik išgyventi, o augti“ – kaip ir pačių „Despotin Fam“. Beje, poroje albumo kūrinių taip pat skamba ir geros grupės draugės Evitos Cololo balsas.
Albumo pristatymo koncertas šeštadienio vakarą sostinėje tapo svarbia „Drugelių“ kelionės dalimi. „Ilgai nešiojausi tarpinę albumo būseną ant pečių ir negalėjau materializuoti, bet šeštadienio vakarą viskas stojo į vietas. Gyva scena labai išplečia mūsų muzikines galimybes. Šeštadienį tai ypač jautėsi – iš publikos grįžtantis ryšys leido suprasti, kad mūsų muzika jau gyvena savarankiškai, kitų lūpose“, – teigia Vaiperis.
Albumą vinilinės plokštelės formatu išleido leidykla „Green Lakes Pressing“, o dalis tiražo pasirodė specialiu leidimu, pagamintu iš perdirbto plastiko. Greitai albumas ir nauja grupės atributika pasirodys „Despotin Fam“ internetiniame puslapyje despotin.com.
Grupė jau netrukus pakvies gerbėjus į savo vasaros pasirodymus bei didžiausią karjeros koncertą šių metų pabaigoje.