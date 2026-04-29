Atlikėjas Dovi Mi pristato ypatingą naujieną

Pasak atlikėjo, muzikoje vis dar per dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai: „O ką pagalvos kiti? Ar nebus per daug?“
Tokios abejonės, anot jo, kenkia tiek kūrybai, tiek klausytojui, todėl šiame kūrinyje joms vietos nebeliko.
„Gyvenime būna visko. Ir vietoj to, kad dramatizuotum – nusijuoki. Iš savęs, iš situacijos, ir tada pasidaro lengviau. Susimovėm tai susimovėm“, – sako Dovi Mi.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti" santuokoje bei namus be viryklės
Didelę dalį muzikinės patirties atlikėjas įgijo koncertuodamas gatvėse, kur klausytojo dėmesį reikia pelnyti per kelias sekundes – arba prikaustai, arba eini namo.
„Jokio filtro, jokios apsaugos – tik tu ir žmonės“, – prisimena jis.
Anot Dovi Mi, būtent ši patirtis tapo svarbiausia jo mokykla: „Buvo laikas, kai sakė – geriau niekam nepasakok, kad groji gatvėje. Neva ne tas lygis. Bet būtent ten išmokau svarbiausią dalyką – būti tikru. Jei meluoji, žmonės praeina. Jei tiesiog atsipalaiduoji ir būni savimi – jie sustoja.“
Gatvės energiją šiandien galima pajusti ir scenoje, kai koncertuoja Dovi Mi. Atlikėjas pripažįsta, kad kiekvienas pasirodymas vis dar turi tą patį gyvą, nenuspėjamą užtaisą: „Kiekvieną kartą užlipęs ant scenos prisimenu tą chaosą. Džiaugiuosi, kad praėjau tą mokyklą – ji atsispindi ir šioje dainoje, ir mano koncertuose.“
Dovi Mi savo naująją dainą „Melavai“ vadina savotišku hito „Opelio gale“ tęsiniu – tik šįkart be jokių ribų.
„Kai pamačiau, kaip žmonės priėmė „necenzūruotą“ „Opelio gale“ versiją, dingo visos abejonės. Nusprendžiau neberiboti savęs. Norėjote dainos be cenzūros? Tai duodu jums dainą be cenzūros“, – šypsosi atlikėjas.