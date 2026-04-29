Iš Merūno Vitulskio – netikėta naujiena

„Žmonės sako, kad labai originalus pavadinimas. Ir tikrai nesiginčysiu, bet man kažkaip tas įvaizdis labai poetiškas pasirodė. O istorija, kuri įkvėpė mane parašyti šios dainos žodžius – reali ir gana skausminga. Mano artimas draugas skyrėsi su mylima moterimi ir sunkiai tai išgyveno.
Stengiausi būti tuo pečiu, kurio tuo metu jam labai reikėjo. Manau, kad tie, kurie yra praradę savo meilę, supras, apie ką ši daina“, – sako Merūnas.
Jis prisipažino, kad kurti dainas apie skausmingus išgyvenimus, jam sekasi daug lengviau, nei apie smagias akimirkas. Pasakojo, kad sunkių akimirkų praeityje yra buvę ir jam pačiam.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
„Mes su Erika irgi turime savo gana ilgą bendrą istoriją, dabar ji daug stabilesnė, lyg rami upė, bet pradžioje irgi buvo įvairiausių nutikimų. Tie pojūčiai ir tas vidinis liūdesys, lyg kažkas būtų gabalą širdies būtų išplėšęs ir man nesvetimi“, – prisipažįsta dainininkas.
Jis pasakoja, kad ypač sunkiai santykių peripetijas išgyvena jauni žmonės, tie, kuriems tai nauja, kurių oda dar nespėjo sustorėti ir surambėti.
„Nuo iššūkių santykiuose žmonės niekada neapsaugoti. Kol jauni, būna neapsišlifavę, linkę tuos santykius labai greitai keisti. Tik laikui bėgant subręsta ir supranta, kad privalu branginti tai, ką turi“, – išmintimi dalijasi jis.