MIGLOKO pristato išskirtinę naujieną: kartu įsiamžino ir jai brangus žmogus

„Šis kūrinys yra apie tokius dalykus, kurie yra kenksmingi, bet mums sunku jiems atsispirti – vis tiek kartais prie jų grįžtame, o po to jaučiamės truputį blogai“, – sako atlikėja.
Vaizdo klipas išsiskiria tuo, kad yra visiškai autorinis darbas – jį MIGLOKO pati nufilmavo ir sumontavo. Vizualinėje pasakojimo linijoje svarbi vieta tenka jos močiutei, menininkei, grafikei Alfredai, kuri tapo pagrindine klipo figūra.
Kūrinyje taip pat panaudotos archyvinės šeimos nuotraukos, simbolizuojančios asmeninės atminties ir laiko tėkmės temas.
Pasak MIGLOKO, pasirinkimas įtraukti močiutę nebuvo atsitiktinis: „Kuriant klipo idėją, man buvo įdomu pažaisti su tuo, kad nors daina šiuolaikiška, ji turi ir vintažinių momentų. O sugalvojau filmuoti močiutę, nes klipe pasakojama istorija yra panaši, kaip ir ši daina – dairymasis atgal, nors viskas vyksta dabar.“
Kūrėja pripažįsta, kad ją traukia praeities estetika ir joje slypintis saugumo jausmas: „Aš iki galo nesuprantu dabarties laikų, man jie yra keisti, o vartant senus albumus jaučiuosi jaukiau.“
Ši nuotaika atsispindi ir klipe, kuriame dabarties momentas nuolat persipina su prisiminimais.
Vos prieš kelias savaites MIGLOKO išleido naujausią savo albumą „Ievos obuoliai“, kuris pasirodė visose muzikos pasiklausymo platformose bei vinilinės plokštelės formatu.
Jame atlikėja nagrinėja ir atskleidžia skirtingas moterų patirtis, o kūrinyje „Paskutinis sakinys“ tyrinėjamos įvairios vidinės būsenos, santykis su savimi ir gyvenimo patirčių priėmimas: „Ši daina yra apie gyvenimą, kuriame atsitinka visokių dalykų ir neverta gailėtis nieko, o tiesiog priimti buvimą“, – teigia ji.
Naujausius kūrinius MIGLOKO gyvai atliks albumo pristatymo koncerte, kuris vyks gegužės 13 d. „Vasaros terasoje“, Vilniuje.
Kviečiame išysti naujausią MIGLOKO vaizdo klipą „Paskutinis sakinys“: