„Bliuzo naktys“ tęsia kūrybinę tradiciją: sudalyvauti gali kiekvienas

„Šis festivalis yra apie tradicijas. Daugybė žmonių jau ne vieną dešimtmetį savo vasaros keliones ir kitus įvykius planuoja pagal „Bliuzo naktų“ datą: tai yra šventa, o visa kita rikiuojasi aplink. Todėl šiemet, grįždami prie festivalio ištakų, mes ypač norime laikytis tradicijų.
Kaip visada į ežerą išplukdysime ir uždegsime festivalio raides. Tai yra kiekvieno čia kada nors grojusio bliuzmeno ar klausytojo širdyje ir nuotraukų galerijoje.
Taip pat visi, bent kartą čia buvę, iki šiol prisimena bliuzasriubę – žuvienę, kurios gamybos ritualas su specialiaisiais efektais yra neatsiejama šitos šventės dalis. Be to, šiemet festivalyje vėl įvyks nuotaikingos ir azartiškos šunų lenktynės bei muzikiniai pokalbiai „Jam‘as ant Bliuzo suoliuko“, – sako „Bliuzo naktų“ organizatorius Algirdas Barniškis-Blėka.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
Pasak organizatoriaus, „Bliuzo naktys“ yra šeimų festivalis, čia nuo mažens su tėvais lankėsi ir šiandien žinomi muzikantai.
„Galima drąsiai sakyti, kad „bliuzai“ užaugino ne vieną šių dienų scenos žvaigždę. Tarp jų – Rygoje mūsų draugų suburta grupė „The Latvian Blues Band“, juos jau laikome šeimos nariais, bus smagu vėl susitikti festivalyje.
Tada, kai jie tik pradėjo savo bliuzo kelią, dar buvo visai vaikai. Tačiau pastaraisiais metais jau pasirodo didžiausiuose bliuzo festivaliuose visame pasaulyje, kartu su „The Latvian Blues Band“ į sceną žengia ryškiausios šių dienų žvaigždės“, – sako A. Barniškis-Blėka.
„Bliuzo naktys“ tęs įkvepiančią tradiciją – leis pasirodyti ir jauniems, dar plačiai nenuskambėjusiems atlikėjams.
„Prieš keletą metų sukūrėme „One Man Stage“. Tai buvo scena, kurioje savo kūryba dalijosi populiarumo dar nepatyrę muzikantai. Norime ir šiemet suteikti jiems tokią progą, todėl skelbiame konkursą ir kviečiame registruotis tuos, kurie nori festivalio auditorijai pasirodyti gyvai.
Gegužės 21 dieną Vilniuje, muzikos klube „Line Up“ įvyks atranka. Kartu su muzikos profesionalų komisija išsirinksime atlikėją ar kelis atlikėjus, tai gali būti ir grupės, kuriuos pakviesime į festivalį“, – skelbia organizatorius.