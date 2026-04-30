Atlanta pranešė ypatingą žinią: „Man reikėjo 45 metus to laukti“

Jau kitą savaitę Atlanta ketina pristatyti singlą iš savo albumo „Man patinka taip gyvent“, kuris muzikos platformose pasirodys po poros mėnesių, o sekmadienį suskambės gyvai jos išskirtiniame koncerte šv. Kotrynos bažnyčioje. Ten apsilankę Atlantos gerbėjai turės išskirtinę galimybę įsigyti ir jos vinilą, kuriame – 11 dainų.
Plokštelės viršeliui panaudota Atlantos nuotrauka, ją įamžino fotografas Martynas Stankaitis.
„Dizainas įkvėptas 90-ųjų estetikos, interpretuotas per minimalizmą, tipografiją ir švarią kompoziciją“, – sako dizaineris Artūras Čalka.
„Vienoje plokštelės pusėje atiduodame duoklę didiesiems hitams: „Kregždutės“, „Vėjas man pasakė“, „Žalios mėtos“, „Man patinka taip gyvent“ ir „Mergaitės nori mylėt“ su DJ Jovani.
Kitoje – naujos dainos, sukurtos drauge su muzikos prodiuseriu Faustu Venckumi, o taip pat mūsų su Paulina Paukštaityte daina „Melagis“, kuri irgi jau spėjo tapti hitu. Tai yra pirmoji ir vienintelė mano plokštelė, labai ją branginu ir nekantrauju visiems pristatyti“, – pasakoja Atlanta.
Susiję straipsniai
Kūrybinį polėkį susigrąžinusi dainininkė dabar visą dėmesį telkia į repeticijas su gyva grupe, poliruoja pasirodymo detales ir su jauduliu laukia akimirkos, kai galės išvysti efektingą sceną, kurią sukūrė Arvydas Buinauskas.
„Ši pavardė yra kokybės, didybės, įspūdžio simbolis. Galite įsivaizduoti, kaip nuostabiai atrodys šv. Kotrynos bažnyčia. Arvydas kol kas nieko neleidžia atskleisti, tačiau galiu pasakyti, kad šioje erdvėje to dar nėra buvę“, – užsimena Atlanta.
Kadangi koncertas vyks Mamos dieną, dainininkė leisis į jausmingą avantiūrą ir scenoje pasirodys su savo dukromis.
„Mūsų mažylės Liucija ir Elžbieta turi savo dainavimo mokytoją. Esu įsitikinus, kad net jei artimoje aplinkoje, namuose yra suaugusių žmonių, kurie gali pamokyti šių dalykų, vis tiek verta lankyti profesionalų pamokas, nes ten taikomi visai kiti darbo principai, metodai.
Mergaitės tikrai nuoširdžiai ruošiasi, juk tai bus jų pirmas kartas scenoje, jau net nekalbant apie ypatingą koncerto vietą ir tai, kokia grupė joms akompanuos. Man reikėjo 45 metus to laukti, o joms – tik 5-eri ir štai! Tiesą sakant, dėl vaikų jaudinuosi labiau nei dėl savęs, bet tikiu, kad daina, kurią atliksime kartu, paglostys visų širdis“, – juokiasi Atlanta.
Šventinį vakarą į sceną su ja pakils ir vyresnėlė dukra Saulė.
„Džiazo muzika, aktorystė – tai jos sielos išraiška, jos menas. Su Saule abi jau esame suaugusios merginos, turime savo pasirinkimus. Džiaugiuosi, kad ji renkasi muziką. Man bus labai įdomu tai patirti drauge“, – kalba Atlanta.
Koncerto bilietus platina bilietai.lt.