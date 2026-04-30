Atlikėja Liucė kviečia į pirmąjį savo turą po Lietuvą „Sapnas“

2026 m. balandžio 30 d. 12:28
Praėjusiais metais debiutinį savo albumą „Šviesi naktis“ išleidusi atlikėja Liucė kviečia į pirmąjį turą po Lietuvą. Gegužės 7–9 d. ji klausytojų lauks Kauno, Panevėžio ir Klaipėdos teatrų salėse, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Tik atėjus į teatrą juos pasitiks aidinčios pasakos ir sapno atmosfera, o koncerte Liucės dainas papildys kontraboso, gitaros, pianino ir svajas primenantys muzikos garsai.
Pasak Liucės, šis turas – tai kvietimas į sapną, kuriame galioja kitokios taisyklės: kur kūnas nurimsta, o siela keliauja toliau.
„Sapnas – labai graži kitokios sąmonės realybės būsena. Daug dainų, kūrybinių minčių gimsta prieš užmiegant, pabudus ar net pačiame sapne. Tai stebuklinga, labai kūrybiška realybės alternatyva, kurioje mes leidžiame sau būti atviresniems, mažiau suvaržytiems. Noriu, kad tą nepaprastą būseną galėtume patirti drauge su kiekvienu, atėjusiu į koncertą“, – dalijasi atlikėja.

Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės

Pirmasis turo „Sapnas“ koncertas vyks gegužės 7 d. Kauno kino centre „Romuva“, gegužės 8 d. Liucė klausytojų lauks Panevėžio lėlių vežimo teatre, o gegužės 9 d. koncertų ciklą vainikuos pasirodymas Klaipėdos dramos teatre.
„Keliausime po visą plačią ir mylimą Lietuvą ir susitiksime labai ypatingose erdvėse – teatrų salėse, kurios tokios paslaptingos ir atviros sapno elementui, – pasakoja Liucė. – Tiek Kaunas, tiek Panevėžys ir Klaipėda yra mano mylimi miestai, į kuriuos važiuoju pati, išsiilgusi dar nepažintų gatvių, beieškanti lengvesnių plaučių ir naujų atradimų.“
Susiję straipsniai
Būsimos vasaros hitas? Rokas Yan pristato išskirtinę naujieną

Būsimos vasaros hitas? Rokas Yan pristato išskirtinę naujieną

Vilniaus gatvėse pasirodžiusi liūdna nuotaka sukėlė klausimų: paaiškėjo, kas už to slypi

Vilniaus gatvėse pasirodžiusi liūdna nuotaka sukėlė klausimų: paaiškėjo, kas už to slypi

Prieš išvykstant į „Euroviziją“ – džiugi žinia iš Lion Ceccah

Prieš išvykstant į „Euroviziją“ – džiugi žinia iš Lion Ceccah

Liucės kūryba išsiskiria savo šviesa – jos muzikoje itin ryškus melodingumas, žodžio talpumas bei jausmo grynumas.
Savo dainose atlikėja pina akustinius skambesius su tradiciniais lietuviškais bei moderniais skambesiais. Pati Liucė sako, kad jai muzika – ne tik garsai, bet visų pirma – stiprus ryšys.
Liucė – „Dalink mane perpus“:
