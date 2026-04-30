Atlikėjas „punktò“ pristato naują albumą: bendradarbiavo su Latvijos ir Belgijos partneriais

Šis albumas žymi svarbų etapą punktò kūrybinėje veikloje, išplečiant jo veiklą už Lietuvos ribų ir stiprinant ryšius tarptautinėje eksperimentinės muzikos scenoje.
2025 m. spalį kūrybinės rezidencijos „Erica Synths“ sintezatorių gamykloje metu nufilmuoti epizodai per pastarąsias tris savaites buvo pristatyti 16 dalių internetinio muzikinio serialo „2237 SAD BOLS“ forma. Jame nagrinėjamos kontrolės, perfekcionizmo, kaltės ir individo santykio su socialinėmis sistemomis temos.
Unikalų projektą vainikuojantis muzikinis albumas nuo šiol prieinamas visose oficialiose muzikos platformose bei išleistas kompaktinės plokštelės formatu.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
Bendradarbiavimas su nepriklausoma Belgijos elektroninės ir eksperimentinės muzikos muzikos leidykla „antibody“ atveria punktò platesnę tarptautinę sklaidą, o partnerystė su „Erica Synths“ įtvirtina stiprų ryšį tarp muzikos kūrybos ir technologinių inovacijų.
punktò – tarpdisciplininis kūrėjas Jonas Šarkus, veikiantis muzikos, teatro ir vizualaus meno srityse, garsėjantis savo konceptualiais, dažnai provokuojančiais projektais. Menininko kūryboje svarbią vietą užima absurdiškumo, ironijos ir kritikos elementai – per juos jis analizuoja šiuolaikinės visuomenės normas, galios struktūras ir individo vaidmenį jose.
Ankstesniuose darbuose punktò eksperimentavo įvairiais skirtingais formatais – nuo muzikinių klipų iki sceninių pasirodymų ir audiovizualinių projektų.
„2237 SAD BOLS“ žymi nuoseklų šių formų jungimą į vieną daugiasluoksnį pasakojimą. punktò kūryba išsiskiria unikalia pasaulėžiūra, kuriame muzika tampa ne tik garso, bet ir vizualaus pasakojimo bei idėjos keltininke.
Naujasis albumas kviečia ne tik klausytis, bet ir reflektuoti – apie tai, kaip formuojasi mūsų santykis su taisyklėmis, socialinėmis sistemomis ir pačiais savimi.