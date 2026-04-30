D. Zvonkus ir Stano pristatė dainą šokiruojančiu pavadinimu: nepatikėsite, kam ji skirta

Paklausti, kas jiems šovė į galvas, kad jie parašė būtent tokį kūrinį, Stano ir D. Zvonkus į vatą nevyniojo.
„Dauguma mamoms skirtų dainų yra gražios, jautrios, ašaras spaudžiančios. Mes gi lengvų kelių nesirenkame ir mes renkamės šunkelius. Kitaip tariant, mes norime būti savimi. O kai esame savimi, mes – atviri iki beprotybės“, – sako jie.
Dainos „Mama, pagimdyk mane atgal“ pavadinimas jautresnius žmones iš tiesų gali šokiruoti. Daina savo pavadinimo originalumu sėkmingai varžosi ir net lenkia legendinį kūrinį „Tu numegzk man, mama, kelią“.
Tačiau Stano ir Zvonkus prašo nespręsti apie knygą pagal viršelį ir nepulti šokiruotis dainos nepaklausius ir klipo nepažiūrėjus.
Stano ir D. Zvonkus sako, kad kūrinys – ironiškas, tačiau prasmė jame užkoduota rimta.
„Pasaulis išprotėjo ir vienintelis būdas jame neišprotėti pačiam – į viską žvelgti su lengva šypsena ir sarkazmu“, – sako jie.
Daina ir jos klipas būtent tai ir siūlo. Tačiau, lengvabūdiškoje smagioje melodijoje skambantys žodžiai toli gražu nėra beprasmiai. Jie gana taikliai apibrėžia šiandieninę visuomenę, užgriebia pasaulio įvykius ir nusako jausmą, kuris aplanko nemažą dalį žmonių.
Klipe galime pamatyti kaip keitėsi pasaulis nuo 1969-ųjų. Pati klipo pabaiga – gana filosofiška ir tikrai jus nustebins.
„Greičiausiai pasaulis ta linkme ir juda“, – sako kūrėjai.
Kadangi daina skirta Motinos dienai, atsidusę Stano ir Zvonkus suformulavo sveikinimą Lietuvos mamoms.
„Mes suprantame, kad šiandien nebereikia skalbti vystyklų, kūdikių maistas steriliai pateiktas buteliukuose, išmanūs pagalbininkai pasakys, ar vaikas miega, ar jam nešalta/nekaršta, net pasups ir padainuos lopšinę.
Tačiau būti mama šių dienų pasaulyje, ko gero, sunkiau nei bet kada. Nenuspėjamos krizės, vis nauji karai, informacinis chaosas ir jame pamestos svarbiausios vertybės, bauginančios perspektyvos – ta aplinka, kurioje mamos šiandien gimdo ir augina vaikus. Tam reikia neįtikėtinos dvasios stiprybės ir nepalaužiamo tikėjimo ateitimi. Tai linkime, jums, mielos Lietuvos mamos, niekados to nepritrūkti“, – sako atlikėjai.
Pažiūrėti klipą ir paklausyti dainos galite čia:
