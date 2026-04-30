Ieva Narkutė: tikra meilė tokia, dėl kurios nebaisu

„Po tavęs“ yra daina apie labai gerą ir galingą meilę. Tokią, kuri padaro iš tavęs žmogų, pakeičia net nesusivokus, kas vyksta. Man asmeniškai tikra meilė visada yra ta, dėl kurios nebaisu“, – sako I. Narkutė.
Anot jos, tokia meilė pagaliau sutvarko gyvenimus, įkrečia proto ir parodo, kad „iki mėnulio ir atgal“ yra tik pumpurėliai palyginus su tuo, kaip gali būti. Net tokios meilės praradimas nebūtų pasaulio pabaiga, nes ji tokia gera ir tokia didelė, kad, kartą ją patyrus, amžiams nešiesi ją širdy, kad ir kas benutiktų.
„Norėčiau, kad šitą dainą žmonės klausytųsi ne tik per pirmąjį pasimatymą, bet ir santuokos 20-ojo jubiliejaus proga. Tebūna ji šviesus ir lengvas meilės prisipažinimas — be dramų, be abejonių, be įtampos“, – sako ji.
Apie lengvumą, meilę ir šiek tiek dramos bus ir jos vasariški koncertai, itin paprastai, bet taikliai pavadinti „Ieva Narkutė prie jūros“.
„Prie jūros mes įsimylim, vaikštom susikibę rankomis iki paryčių, pasitinkam saulę, kalbamės apie viską iš eilės. Iš tikrųjų pamatom vienas kitą. Prie jūros ilsimės. Vieni, su antra puse, vaikais, tėvais, draugais, o kartais – ir su priešais.
Prie jūros skiriamės, tikėdamiesi, kad bangų mūša nustelbs mūsų virpantį balsą. Pykstamės, tikėdamiesi, kad greta esantys svetimi žmonės mūsų negirdi. Jūra – didelė ir galinga, visai kaip meilė. Pakeiskite tekste žodžius „prie jūros“ į žodį „meilėje“ ir vis tiek bus tiesa. Koncertai „Prie jūros“ leis patirti tai, ką patirti tuo metu jums reiks labiausiai“, – sako dainininkė.
Ieva Narkutė prie jūros – liepos 18 d. OLDMAN Palanga, rugpjūčio 7 d. – AGILA terasa, Nida.