Iš Nombeko Augustės – džiugi žinia gerbėjams

2026 m. balandžio 30 d. 12:42
Atlikėja Nombeko klausytojams pristato naują kūrinį „Mano vanduo“ – jautrią ir šviesios nostalgijos kupiną dainą apie draugystę, lydimą vizualiai stipraus vaizdo klipo. Tai vienas asmeniškiausių atlikėjos darbų, gimęs iš tikro ryšio ir noro jį įprasminti kūryboje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Mano vanduo“ – kūrinys skirtas artimam Nombeko draugui Silvestrui. Nors jų draugystė tęsiasi dar palyginti neilgai, per kelerius metus jie kartu patyrė tiek skirtingų gyvenimo etapų, kad ryšys įgavo ypatingą gilumą.
Kaip teigia atlikėja, jausmus jai lengviau išreikšti muzika nei žodžiais, todėl ši daina tapo natūraliu būdu padėkoti už artumą ir bendrystę.
Kūrinio skambesys atspindi jo tematiką – tai šviesi, tačiau lengvos nostalgijos persmelkta kompozicija. Nombeko siekė sukurti atmosferą, kuri paskatintų klausytojus prisiminti savo artimiausius žmones – tuos, šalia kurių jaučiamasi saugiai, mylimai ir suprastai.

„Tai priminimas, kad tikri draugai yra brangiausias dalykas“, – sako ji.
Dainos nuotaiką atlikėja apibūdina kaip „šviesą su prieskoniu“ – subtiliai balansuojančią tarp šilumos ir melancholijos.
Ne mažiau svarbi šio projekto dalis – vaizdo klipas. Pasak vaizdo klipo režisieriaus Arno Mažylio siužeto idėja remiasi paprasta, bet dažnai pamirštama žinute: draugystę taip pat verta švęsti.
„Švenčiame gimtadienius, Kalėdas, minime asmeninius pasiekimus, o kaip draugystė? Šio muzikinio klipo žinutė paprasta: parašyti ar paskambinti geriausiam draugui, kuris kaip ir vanduo, neša kartu per gyvenimą, kad ir kas nutiktų“, – teigia A. Mažylis.
Nombeko atskleidžia, kad sprendimas dirbti su kūrybine komanda gimė natūraliai – ją įkvėpė ankstesni jo darbai ir noras kartu sukurti vizualinę istoriją, kuri papildytų dainos emociją.
Šis projektas atlikėjai žymi svarbų kūrybinį žingsnį – pirmą kartą jos muzikoje atsiranda aiški siužetinė linija vaizdo klipe.
„Dainos žmonėms yra labiau pramoga, o man į jas sutelpa gyvenimas“, – sako Nombeko, pabrėždama, kad „Mano vanduo“ atspindi vienus svarbiausių jos gyvenimo santykių.
Pasak atlikėjos, kartu su kūrybine komanda pavyko perteikti autentišką emociją ir sujungti garsą su vaizdu į vientisą pasakojimą.
Nombeko taip pat užsimena apie aktyvų kūrybinį laikotarpį – šiuo metu ji kuria daug naujos muzikos ir viliasi, kad artimiausiu metu klausytojams galės pristatyti platesnį projektą, apimantį daugiau nei vieną kūrinį.
Singlą „Mano vanduo“ jau galima rasti visose muzikos pasiklausymo platformose, o specialiai šiam kūriniui sukurtą vaizdo klipą galima pamatyti „YouTube“.
