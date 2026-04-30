Latvių muzikos fenomenas „Tautumeitas“: atskleisti faktai, kurių nežinojote

Artėjant Joninių pasirodymams, supažindiname su mažai žinomais faktais apie grupę.
Dvi seserys įkūrėjos
Grupę 2015 m. įkūrė seserys Asnatė ir Aurelija Rancanės. Asnatė yra profesionali etnomuzikologė, o jos gilios žinios apie latvių folklorą tapo unikalaus grupės skambesio pagrindu.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
„X faktoriaus“ mokykla
Nors dabar jos žinomos kaip folkloro žvaigždės, plačiajai Latvijos auditorijai merginos tapo atpažįstamos 2017 m., kai dalyvavo pirmajame Latvijos „X faktoriaus“ sezone ir užėmė 4-ąją vietą.
Karūnos – ne tik papuošalas
Grupės vizitine kortele tapę įspūdingi galvos apdangalai Latvijoje vadinami „kroņi“ (karūnos). Interviu merginos pabrėžia, kad tai simbolizuoja moterišką jėgą, o jų dizainas jungia tradicinius motyvus su futuristinėmis, net „povandeninio pasaulio“ detalėmis.
Istorinis „Eurovizijos“ pasirodymas
2025 m. su daina „Bur man laimi“ jos tapo pirmosiomis atstovėmis po 21 metų pertraukos (nuo 2004 m.), kurios visą „Eurovizijos“ kūrinį atliko tik latvių kalba. Geriausias rezultatas per dešimtmetį: 2025 m. konkurso finale Bazelyje jos užėmė 13-ąją vietą. Tai geriausias Latvijos pasiekimas „Eurovizijoje“ nuo pat 2015 metų.
Tikri užkalbėjimai dainose
Kūrinio „Bur man laimi“ (liet. „Išburk man laimę“) tekstas nėra tiesiog poezija. Jame panaudoti tikri senoviniai latvių užkalbėjimai, kuriais protėviai kviesdavo sėkmę ir laimę.
Pasaulinės gastrolės iki „Eurovizijos“
Dar prieš tapdamos „Eurovizijos“ dalyvėmis, jos jau buvo koncertavusios tokiose šalyse kaip Kinija, Japonija ir Pietų Korėja, kur pristatė latvišką etnopopo kultūrą.
Pirmasis albumas – vestuvinis
Debiutinį albumą „Lai māsiņa rotājās!“ (2017 m.) jos įrašė kartu su būgnų ir dūdmaišių grupe „Auļi“. Visas albumas dedikuotas sužadėtuvėms ir vestuvėms, remiantis senosiomis baltų tradicijomis.
Nuolatinės „Auksinio mikrofono“ laimėtojos
Jų albumai „Tautumeitas“ (2018 m.) ir „Dziesmas no Aulejas“ (2020 m.) Latvijos muzikos apdovanojimuose „Auksinio mikrofonas“ (latv. „Zelta Mikrofons“) pripažinti geriausiais metų folkloro ar pasaulio muzikos albumais.
Naujausia daina – specialiai Joninėms
2026 m. birželį vyksiančiuose koncertuose Palangoje bei Vilniuje grupė pristatys ne tik savo penktąjį albumą „Zem Saules“ (liet. „Po saule“), bet ir naują, specialiai saulėgrįžos laikotarpiui dedikuotą kūrinį „Spīguļo, Saulīt“. Šis albumas toliau tyrinėja magišką baltų tradicijų ir modernaus indiepop skambesio sintezę, kurią grupė vadina „saulės kerų“ įkvėpta muzika.
„Tautumeitas“ – „Bur man laimi“: