Legendinio miuziklo „Operos fantomas“ techninę įrangą ir scenografiją į Lietuvą gabens 15 konteinerių

Kartu su visa pastatymams reikalinga technine įranga, scenografija ir kostiumais atkeliaus ir pats trapiausias krovinys – garsusis, toną sveriantis milžiniško dydžio sietynas.
Rekordinė 8 pasirodymų iš eilės serija
Legendinis A. L. Webberio miuziklas „Operos fantomas“ šiemet švenčia 40-ies metų sukaktį ir Lietuvoje bus pristatytas gegužės 19–24 d. „Arena Vilnius“ (buvusioje „Twinsbet“ arenoje).
yks net aštuoni pasirodymai iš eilės: į du iš jų jau parduota 97 proc. bilietų, į likusius keturis – daugiau nei pusė, o dar du pasirodymai dėl didelio susidomėjimo buvo paskelbti papildomai.
Bilietus į visus aštuonis miuziklo pasirodymus galima įsigyti „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt.
Pagrindinis simbolis – toną sveriantis sietynas
„Operos fantomo“ ikoniškas sietynas yra vienas pagrindinių pastatymo simbolių. Jis sveria daugiau nei toną ir yra trijų metrų pločio. Jo gamybai buvo panaudota net 6 000 krištolinių karoliukų. Miuziklo kulminacija vadinamai dramatiškai sietyno kritimo scenai suvaldyti naudojamas specialus, net 3,5 tonos galios keltuvas.
Arenos erdvėje – 22 scenografijos transformacijos
Milžiniška arena kiekvienam pastatymui bus meistriškai transformuota į autentišką, prabanga dvelkiantį teatrą – čia bus sukurta išskirtinė, jauki kamerinė atmosfera, leidžianti kiekvienam žiūrovui pasijusti Paryžiaus operos dalimi.
Kiekviename pasirodyme dalyvaus net 130 žmonių komanda – aktoriai, techninis personalas ir orkestro muzikantai. Didžiulį pastatymo mastą puikiai iliustruoja faktas, kad užkulisiuose vienu metu dirbs 14 kostiumų asistentų, kurie padės aktoriams žaibiškai persirengti, o viso spektaklio metu įvyks net 22 įspūdingos scenografijos transformacijos.
Miuziklas – su lietuvišku vertimu ekranuose
Pasaulinę šlovę pelnęs šedevras „Operos fantomas“ bus atliekamas originalo anglų kalba, todėl žiūrovų patogumui arenos ekranuose bus pateikiamas sinchroninis vertimas į lietuvių kalbą.
Tai bus unikali galimybė išvysti aukščiausios prabos Brodvėjaus ir Londono „West End“ lygio šou, pasižymintį nuostabia muzika, prabangia scenografija, įspūdingu apšvietimu ir pirotechnikos efektais.
Švenčia 40-ies metų jubiliejų
40-ies metų scenos jubiliejų švenčiantis Andrew Lloydo Webberio šedevras, įkvėptas prancūzų rašytojo Gastono Leroux 1910 m. romano, pasakoja apie paslaptingą, kaukėtą genijų, kuris gyvena Paryžiaus operos rūmų rūsiuose.
Jo beprotiška meilė Kristinai Dajė tampa pagrindine varomąja jėga, skatinančia Fantomą bet kokiomis priemonėmis pelnyti merginos palankumą ir amžiną meilę. Legendinis miuziklas pasaulyje jau pakerėjo daugiau nei 160 milijonų žmonių 195 miestuose ir pelnė net 70 prestižinių teatro apdovanojimų.
Miuziklo kūrėjų komandoje – paties A. L. Webberio kompanija
Originalųjį „West End“ ir Brodvėjaus miuziklą „Operos fantomas“ pristato muzikos agentūra „M.P.3“ ir „Baltic Music Group“ kartu su pagrindiniais prodiuseriais „Broadway Entertainment Group“ bei „LW Entertainment“, bendradarbiaudami su paties Andrew Lloydo Webberio kompanija „The Really Useful Theatre Company Limited“.
Ši partnerystė leis autentišką legendinio miuziklo „Operos fantomas“ didybę patirti ne tik Lietuvos, bet ir Estijos bei Lenkijos publikai.