Pasibaigė 12-oji „Muzikos talentų lyga“: tarptautinė scena, naujos galimybės ir daugiau nei 700 talentų

Šių metų konkursas subūrė daugiau nei 700 dalyvių iš Lietuvos ir 8 užsienio šalių. Jaunuosius atlikėjus vertino 13 tarptautinės komisijos narių – skirtingų muzikos sričių profesionalai, atvykę dalintis savo patirtimi ir įžvalgomis.
Per kelias dienas vykęs konkursas tapo ne tik platforma pasirodyti, bet ir realia galimybe dalyviams žengti į tarptautinę sceną. Geriausiai pasirodę dalyviai sulaukė kvietimų dalyvauti kituose prestižiniuose konkursuose Lenkijoje ir Italijoje.
Svarbią renginio dalį sudarė partneriai, prisidedantys prie jaunųjų talentų augimo ir praktinių galimybių kūrimo. SMK aukštoji mokykla įsteigė vertingus prizus – laimėtojams atiteko kvietimai į makiažo bei video kūrimo kursus.
Tuo tarpu kompanija „Hostinger“ prisidėjo finansine parama ir suteiks dalyviams konsultacijas, kaip, pasitelkiant dirbtinį intelektą, nesudėtingai susikurti savo internetinę svetainę. Kompanijos „Biovela“, „Delano“, „Pergalė“ vaišino dalyvius savo gaminama produkcija.
„Muzikos talentų lyga“ šiandien yra ne tik konkursas, bet ir reali starto platforma jauniesiems talentams. Mums svarbu sukurti aplinką, kurioje jie ne tik pasirodytų, bet ir gautų konkrečias galimybes tolimesniam augimui – tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje erdvėje,“ – sako organizatorė Asta Bagdonavičienė.
Renginys išsiskyrė ne tik dalyvių gausa, bet ir aukštu organizaciniu lygiu bei profesionalia scena, kuri leidžia jauniesiems atlikėjams patirti tikrą koncertinę aplinką.
Konkursui pasibaigus, geriausi pasirodymai pasieks dar platesnę auditoriją – juos transliuos Lietuvos Ryto televizija, taip suteikdama jauniesiems talentams papildomą matomumą nacionaliniu mastu.
„Muzikos talentų lyga“ ir toliau stiprina savo poziciją kaip viena svarbiausių jaunųjų talentų platformų regione, jungianti profesionalumą, tarptautiškumą ir realias karjeros galimybes. Be pavasarinės „Muzikos talentų lygos“ VšĮ „Ars festa“ organizuoja tarptautinius vaikų ir jaunimo scenos menų konkursus „Palangos talentų lyga“, „Christmas Talent League“ bei vasarą vykstantį konkursą Ispanijoje „Summer Talent League“