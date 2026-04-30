Vilniaus gatvėse pasirodžiusi liūdna nuotaka sukėlė klausimų: paaiškėjo, kas už to slypi

Pasak Free Fingos, kūrinys „Liūdna!“ klausytojams gali duoti užuominą apie naujo albumo skambesį. Atlikėjo kūryba krypsta į ritmingesnę, labiau „judinančią“ muziką, pagal kurią norisi šokti.
Tuo pat metu Tomas teigia, kad ši daina kartu yra ir bandymas pasitelkti muziką kaip priemonę kalbėti apie sudėtingas, dažnai nutylimas temas.
„Tikiu, kad muzika gali veikti kaip Trojos arklys – per ją galima pasiekti žmones, kurie galbūt vengia sudėtingų ar nemalonių temų, jomis nesidomi. Muzika leidžia apie aktualias problemas susimąstyti natūraliai“, – teigia atlikėjas.
Anot jo, daina „Liūdna!“ gimė iš vidinio prieštaravimo tarp išorinio pasaulio ir vidinių žmogaus išgyvenimų.
„Tai yra mano interpretacija jausmo, kurį, tikiu, patiriu ne aš vienas. Gyvename tarsi dviguboje realybėje – iš vienos pusės atrodo, kad viskas klesti, Lietuvoje žmonės dar niekada negyveno taip gerai, ekonominiai rodikliai kyla, žmonės važinėja prabangiais automobiliais, vyksta vakarėliai. Tačiau tuo pat metu kažkur fone kaip tamsus debesis tvyro nerimas, kurio dažnai neįvardinam – karo baimė, klimato problemos ir kiti globalūs iššūkiai“, – dalijasi Free Finga.
Susiję straipsniai
Vaizdo klipo centre – iškilmingos vestuvės
Vaizdo klipą kūriniui režisavo Rokas Makarevičius, pasirinkęs simbolišką vizualinę kalbą. Klipo centre – vestuvių motyvas, kuris tampa visuomenės metafora.
„Vestuvės man visada simbolizavo žmonių norą pakilti virš kasdienybės. Tačiau toje pompastikoje dažnai slypi ir liūdesys – netikėti nesklandumai, neišsipildę lūkesčiai ar paprasčiausias nuovargis. Po visko lieka tik gražios nuotraukos, tačiau tikroji emocija – kur kas sudėtingesnė“, – pasakoja režisierius.
Klipas išsiskiria ir siužetu – jame Free Finga vaizduojamas pasimetęs, tarsi nesuprantantis, kur yra ir kas vyksta aplink. Dainai vystantis, šis jausmas tik stiprėja, atskleisdamas vidinę įtampą tarp išorinio šventiškumo ir vidinio liūdesio.
Vizualiniam pasakojimui papildomos emocijos suteikia ir Kauno šokio teatro „Aura“ pasirodymai, įnešantys judesio ir subtilaus absurdo elementų.
Apie intensyvų klipo kūrybinį procesą pasakoja ir atlikėjo vadybininkė Dominyka Motiejūnaitė. Anot jos, klipo filmavimas buvo ambicingas ir subūrė didelę komandą.
„Filmavimo aikštelėje vienu metu dirbo daugiau nei šimtas žmonių. Nors pamaina buvo ilga, atmosfera išliko labai gera – visi buvo įsitraukę ir dirbo su dideliu entuziazmu“, – prisimena ji.
Vilniuje praeivius stebino netikėtas vaizdas
Ne mažiau dėmesio sulaukė ir netradicinis kūrinio pristatymas. Bendradarbiaujant su kūrėjomis Saulė Jasiūnaitė ir Ana Luisa Monse, Vilniaus gatvėse įgyvendinta išskirtinė reklaminė kampanija – vestuvine suknele pasipuošusi nuotaka vidury dienos vaikštinėjo po miestą ir važinėjo viešuoju transportu.
Šis netikėtas vaizdas patraukė praeivių ir socialinių tinklų vartotojų dėmesį – nuotaką užfiksavo ir žinomas fotografas Vincas Alesius. Vėliau paaiškėjo, kad tai – vaizdo klipo reklaminės kampanijos dalis, o nuotaką įkūnijo viena iš šokio teatro „Aura“ šokėjų, tapusi ir pagrindine klipo veikėja.
Naująjį kūrinį „Liūdna!“ klausytojai jau gali rasti skaitmeninėse muzikos platformose, o vaizdo klipą – išvysti „YouTube“ kanale.
Tomas Narkevičius-Free FinganuotakaDaina
Rodyti daugiau žymių