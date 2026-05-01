Į „Euroviziją“ Austrijoje išlydėtas Lion Ceccah: prakalbo apie netikėtai užklupusią ligą ir žinutę Europai

Išlydėti atlikėją į svarbią kelionę atvyko būrys žurnalistų ir gerbėjų. Tiesa, susidomėjimo neslėpė ir smalsūs keliautojai.
Į oro uostą Lion Ceccah atvyko su didžiuliu pozityvu ir neslėpė pakilių emocijų.
Prieš sėdant į lėktuvą jis spėjo pasidalinti mintimis, kaip jaučiasi prieš didžiąją kelionę.
Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį
„Emocijos visai nieko, truputėlį esu peršalęs, bet nugalėsiu visas ligas“, – žurnalistams paklausus, kokiomis nuotaikomis išvyksta į Vieną šyptelėjo atlikėjas.
Į konkursą Lion Ceccah išvyko užtikrintas ir minėjo, kad tikisi pirmosios vietos.
Susiję straipsniai
„Iš aplinkos jaučiu tik palaikymą, tačiau Lietuvos oras man buvo labai blogas. Pykstu ant oro, buvo minusas ir prieš pat išvažiavimą peršalau.
Šiandien dainavau, visai gerai skambu, tačiau šiek tiek kalbu per nosį“, – dalijosi dainininkas pridėjęs, kad jaučia didelį palaikymą.
„Euroviziniuose“ vakarėliuose dalyvavęs dainininkas atskleidė, kad konkurse jau spėjo susibičiuliauti su kitų šalių atstovais.
„Pakalbėjome su visais, tačiau giliausias pokalbis buvo su albanu ir jo komanda, taip pat daugiausiai laiko praleidau su Liuksemburgo atstovais. Tiesa, neturėjau labai daug laiko su jais pabūti, tačiau dabar jei leis sveikta tikiuosi pabūti daugiau“, – pasakojo šalies atstovas konkurse.
Lion Ceccah atviravo, kad konkurse jam norisi tiek gero rezultato, tiek to, kad jo žinutė pasiektų Europą.
„Norisi visko: aukščiau, geriau, daugiau. Mano daina apie tai. Bet labiausiai norisi, kad ši daina, šis projektas pabudintų dalį Europos, kuri miega.
Dar nelabai spėjau susivokti, bet važiuojant čia buvo labai linksma temptis lagaminus – kyla noras greičiau rengtis kostiumu, atsistoti ant scenos, pabūti Vienoje ir pabūti su komanda“, – dalijosi dainininkas.
Lion Ceccah pridėjo, kad į Vieną vyksta ne tik su stipria komanda, bet po atvyks palaikyti ir artimieji.
„Labai faina, kad atvyks brolis, mano tėvas ir jų draugas, taip pat prisijungs kelios geros draugės. Turėjome bilietų į patį renginį. Taip pat galbūt atvyks dar keli draugai už scenos ribų, bet tai – planuose“, – kalbėjo jis.
Vienoje atlikėjas planuoja susitikti su lietuvių bendruomene, aplankyti įdomias miesto vietas.
„Dar nemačiau visos mūsų programos, bet vien tik vien tik viešbutyje nesėdėsime. Ir, žinoma, rytoj norėčiau pasigydyti“, – pridėjo dainininkas.