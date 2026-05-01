Į „Euroviziją“ su Lion Ceccah išvykęs Audrius Giržadas: „Truputį jauduliukas ima“

Į oro uostą Lion Ceccah atvyko su didžiuliu pozityvu ir neslėpė pakilių emocijų.
Kartu su juo vykstantis Lietuvos delegacijos „Eurovizijoje“ vadovas Audrius Giržadas su portalu Lrytas spėjo pasidalinti mintimis, kaip jaučiasi prieš svarbią kelionę.
„Truputį jauduliukas ima, kaip ir prieš visas dideles keliones. Visą laiką kirba klausimas viduje – ar nieko nepamiršau, ar viską padariau, ar tikrai viskas užsakyta, į laiškus atrašyta. Toks prieškelioninis jauduliukas yra“, – aiškino A. Giržadas.
Jis pabrėžė, kad kiekvienais metais „Eurovizija“ būna kitokia, tačiau tuo pačiu – ir labai panaši.
„(Šiais metais – aut.past.) ji išskirtinė tik tuo, kad kitas artistas, kita šalis, kita komanda“, – kalbėjo jis.
Delegacijos vadovas tikino su nekantrumu laukiantis kelionės į Vieną, kur turės progą susitikti su kitų šalių atstovais ir komandos nariais.
„Šalis ir konkurentus aš mačiau tik tiek, kiek yra internete. O pati „Eurovizija“ šiais metais yra kitokia, nes ten dirba visiškai kita kūrybinė komanda.
Dabar austrai daro viską patys. Permainos įvyko ir pačioje „Eurovizijoje“, organizacijoje, tai žiūrėsime, kaip jiems pasiseks suorganizuoti. Labai laukiame susitikimo su kolegomis austrais“, – pasakojo jis.
Nors A. Giržadas neslėpė jaudulio, džiaugsmą jam kelia tai, kad su komanda pavyko tinkamai pasiruošti.
„Jaučiamės gerai – esame gerai pasiruošę, gerai susiorganizavę. Žinoma, jaudulio yra, kas yra normalu ir turėtų būti“, – šyptelėjo jis.
