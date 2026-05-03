Alanas Chošnau akustinių koncertų etapą vainikavo išparduotu koncertu Vilniuje

Prieš finalinį pasirodymą Vilniuje itin sėkmingi akustiniai koncertai įvyko ir kituose Lietuvos miestuose — Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliuose bei Kaune. Dalis šių vakarų sutapo su Moters dienos ir Motinos dienos laikotarpiu, tačiau visą ciklą pirmiausia sujungė ne kalendorinės progos, o ypatinga muzikinė atmosfera, artumas ir gyvas ryšys su klausytojais.
Akustinė programa klausytojams atvėrė kitokią Alano Chošnau sceninę pusę — be perteklinių efektų, su išgrynintu skambesiu, subtiliai ir brandžiai interpretuojamomis dainomis bei dideliu dėmesiu emocijai, žodžiui ir balsui. Kamerinis koncertų formatas leido dainoms skambėti itin asmeniškai, o kiekvienam vakarui suteikė savitą nuotaiką, kurioje tilpo ir susikaupimas, ir šviesa, ir dėkingumas.
Pasak organizatorių, šis koncertų ciklas tapo vienu jautriausių ir labiausiai publikos įvertintų pastarojo laikotarpio Alano kūrybos etapų. Pilnos salės skirtinguose miestuose ir šiltas klausytojų priėmimas dar kartą parodė, kad Alano muzika išlieka svarbi, gyva ir reikalinga, o akustinis formatas leido šį ryšį patirti dar arčiau.
„Šie koncertai man buvo labai ypatingi. Juose buvo daug artumo, tylos, susikaupimo ir tikro buvimo kartu. Esu nuoširdžiai dėkingas visiems, kurie atėjo, klausėsi, jautė ir buvo šios kelionės dalimi. Tokie vakarai palieka pėdsaką“, – sako Alanas Chošnau.
Akustinių koncertų programa buvo sudaryta taip, kad klausytojai galėtų iš naujo išgirsti gerai pažįstamas dainas ir patirti jas kitoje šviesoje — subtiliau, jautriau, intymiau. Būtent ši muzikinė erdvė, kurioje svarbiausiu tampa ne mastelis, o tikrumas, ir tapo pagrindiniu viso ciklo ženklu.
Finalinis vakaras Šv. Kotrynos bažnyčioje tapo ne tik gražiu turo uždarymu, bet ir prasmingu šio etapo apibendrinimu. Tai buvo koncertų ciklas, palikęs ryškų pėdsaką tiek publikai, tiek pačiam atlikėjui.
Nors vienas svarbus etapas jau baigėsi, muzikinė Alano Chošnau kelionė tęsiasi toliau.