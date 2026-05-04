Įspūdingas Sashos Song triumfas: net keturi anšlaginiai koncertai ir naujas albumas „Žaltvykslė“

Biietų neliko dar prieš mėnesį
Kad publikos meilė atlikėjui ir susidomėjimas pasiekė aukštumas, paaiškėjo dar balandžio pradžioje – bilietai į koncertą Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje buvo išpirkti likus mėnesiui iki renginio.
Būtent tuo metu, matant milžinišką susidomėjimą, buvo pasiūlyta šioje įspūdingoje erdvėje surengti papildomą koncertą ir paleisti papildomus bilietus. Vis dėlto atlikėjas šio pasiūlymo atsisakė, pasirinkdamas saugoti savo vidinę pusiausvyrą ir energiją kitiems koncertams.
Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį
Toks pats scenarijus pasikartojo ir Alytuje, kur susidomėjimas taip pat viršijo visus lūkesčius. Čia bilietai buvo iššluoti taip pat gerokai iki renginio pradžios.
Abiejuose miestuose tarp ypatingų svečių buvo ir atlikėjo mama Valentina – jai šis savaitgalis tapo itin jautriu ir simboliniu dainos „Mamai“, skirtos visoms mamoms, jubiliejumi.
Susiję straipsniai
Nuo tamsos iki šviesos: atvira išpažintis bažnyčios skliautuose
Vilniaus koncertas virto ne tik muzikiniu pasirodymu, bet ir gilia dvasine patirtimi. Atlikėjas scenoje buvo kaip niekad atviras ir nuoširdus, dalindamasis savo keliu į šviesą po sunkių gyvenimo išbandymų.
„Tikėjimas ir gerumas mane išlaisvino. Tai, ką matote šiandien, yra stebuklas, kurį padovanojo Dievas ir muzika“, – kalbėjo jis.
Vakaro kulminaciją kūrė Žvėryno bažnyčios choras ir jo vadovė Aida Baliuk. Prie ypatingos atmosferos prisidėjo saksofonininkas Lukas Bareikis, vienas ryškiausių šalies pianistų, virtuozas Andrejus Polevikov, negailėjęs gražių žodžių atlikėjui, taip pat atlikėjo pusseserė Lina Žilinskaitė.
Ypatingą jaukumą ir šilumą suteikė jau išpopuliarėjęs Sashos Song ir Jolantos duetas – abu jie gieda Žvėryno bažnyčioje, o jų bendras pasirodymas Šv. Kotrynos bažnyčioje tapo vienu jautriausių vakaro momentų.
Skola jaunystei ir naujas albumas „Žaltvykslė“
Tiek Vilniuje, tiek Alytuje atlikėjas pademonstravo ne tik vokalinį meistriškumą, bet ir žmogišką vertybę – scenoje pasirodyti pakvietė jaunąjį talentą Darviną Tamulyną, kuris neseniai dalyvavo projekte „Chorų mūšis“ ir kartu su Alytaus choru pelnė trečiąją vietą.
„Kai buvau vaikas, man padėjo Ovidijus Vyšniauskas. Todėl šiandien jaučiu pareigą padėti kitiems“, – sakė atlikėjas.
Už sėkmingą koncertų ciklą atsakinga vadybininkė Loreta Ažukienė, kurios profesionalumas buvo vienas svarbiausių šio etapo elementų.
Koncertų metu pirmą kartą pristatytas ir būsimo albumo pavadinimas – „Žaltvykslė“. Pirmieji kūriniai leidžia suprasti, jog tai bus brandus, gilus ir emociškai stiprus darbas.
„Tai tik pradžia“
Po keturių koncertų atlikėjas grįžo namo pavargęs, tačiau kupinas šilčiausių emocijų.
„Šių emocijų niekada nepamiršiu. Tai tik pradžia. Tariu širdingą ačiū kiekvienam, atėjusiam į mano koncertus“, – sako jis ir yra dėkingas kiekvienam, kurie atėjo palaikyti.
Publika tuo neabejoja – socialiniuose tinkluose netrūksta komentarų, kuriuose šis etapas jau vadinamas vienu stipriausių ir nuoširdžiausių per pastaruosius metus Lietuvos muzikos scenoje.