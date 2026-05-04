Kaip M. Mikutavičiaus dainoje: „Švyturio“ arena per 15 metų sutalpino 3 milijonus žiūrovų.

„Švyturio“ arenos valdytojų pastangų dėka į įvairaus spektro renginius atvykę ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos bei užsienio šalių atstovai gali mėgautis komfortu, jaukia aplinka ir aukščiausio lygio renginių programa.
Sėkmę liudija ir statistikos duomenys: per visą arenos gyvavimo laikotarpį įvairaus žanro renginiuose apsilankė kone trys milijonai lankytojų. Paprastai per metus didžiausioje Vakarų Lietuvos erdvėje įvyksta apie šimtą muzikos, sporto, verslo, protokolinių renginių.
Įdomu tai, kad arena duris atvėrė likus mažiau nei mėnesiui iki 2011 metų Europos krepšinio čempionato. Per visus veiklos metus arenos valdytojams tai buvo tapę vienu didžiausių iššūkių – organizuoti ir priimti tokio lygio sporto renginį vos tik atsidarius. Šį čempionatą prisimena ir kalbinti atlikėjai, kuriems yra tekę ne kartą koncertuoti „Švyturio“ arenoje.
Dar tais pačiais 2011-aisiais pirmas didelis muzikos renginys šioje arenoje buvo grupės SEL koncertas. Tuomet šis SEL koncertas tapo istoriniu renginiu, pritraukusiu rekordinį žiūrovų skaičių. Koncertas vyko sausakimšoje arenoje – įvairiais duomenimis jame dalyvavo apie 8 500 žiūrovų. Nors dėl grupės lyderio Egidijaus Dragūno ligos buvo kilusi grėsmė, kad koncertas gali neįvykti, pasirodymas visgi įvyko ir sulaukė didelio pasisekimo. Jis tapo vienu įsimintiniausių ir grupės SEL istorijoje.
„Visada stipru būti pirmam. Puikiai pamenu pilnut pilnutėlę salę ir žodžiais sunkiai nusakomą atmosferą“, – prieš penkiolika metų vykusį renginį prisimena E. Dragūnas.
Atlikėjas taip pat prisiminė, jog arena duris atvėrė prieš pat Europos krepšinio čempionatą. „Džiugu, kad tokia salė pastatyta ruošiantis tokio masto sporto renginiui. Ir pats stebėjau daugelį šio čempionatų varžybų“, – sakė Egidijus. Muzikos pasaulio atstovas apskritai išskyrė tą faktą, kad visi
trys didieji Lietuvos miestai turi po areną. Tai, pasak atlikėjo ir muzikos autoriaus, leidžia komfortiškai išpildyti techninius pasirodymo sumanymus bet kuriame mieste.
E. Dragūnas prisimena, kad Lietuvai dar tik atgavus nepriklausomybę, Klaipėda buvo bene vakarietiškiausias miestas. „Ne tik geografiškai taip yra, bet ir visais kitais aspektais. Tai – miestas-
uostas. Čia anuomet atplaukdavo laivai, galėjai įsigyti vakarietiškų muzikos įrašų. O ir kedų ar kitokių smagių daiktų“, – šypsodamasis praėjusius laikus mena Egidijus.
Grupės SEL lyderiui Klaipėdos publika – taip pat išskirtinė. Jis dėl to „kaltintų“ jūrą, suteikiančią atsipalaidavimo, beribiškumo jausmą. „Visada mylėdavau ten būti. Koncertai prie jūros – nepamirštami“, – neslepia E. Dragūnas.
S. Prūsaitis: „Klaipėdiečiai į koncertus ateina ne tik šėlti, bet ir su dovanomis“
Atlikėjui Sauliui Prūsaičiui taip pat ne kartą yra tekę koncertuoti „Švyturio“ arenoje. „Oi, daug smagių metų palydėtuvių su fejerverkais vyko būtent šioj arenoj, – į linksmus prisiminimus grįžta Saulius. – Visada fantastiški koncertai ir pilna žmonių“.
Kaip pasakojo S. Prūsaitis, Klaipėdos publika, kuri ateina į areną – labai nuoširdi ir smagi. „O nuo kitų miestų, ją, mano akyse, skiria vienas toks dalykas: po koncertų „Švyturio“ arenoje visada kas nors man perduoda dovanų. Kartą tai buvo gražiai nupieštas portretas, kitą sykį – marškinėliai su juokingu užrašu, esu ir medžio statulėlę gavęs. Dovanų teikėjai – skirtingi žmonės. Todėl darau išvadą, kad klaipėdiečiai į koncertus ateina ne tik pasirengę šėlti, bet ir dovanomis apsirūpinę“, – smagių akimirkų nepamiršta Saulius.
M. Mikutavičius: „Klaipėda žiemą man visuomet asocijuojasi su arena“
Marijonui Mikutavičiui Klaipėda žiemą visada asocijuojasi su „Švyturio“ arena. „Pamenu 2024-ųjų pabaigą. Vyko koncertas šioje arenoje per Naujuosius metus. Salė buvo pilnut pilnutėlė. Žmonės linksmi ir nusiteikę rokenrolui, kaip ir priklauso pasitinkant Naujuosius. Net ir pasibaigus koncertui publika neskubėjo skirstytis ir išeidami iš arenos lauke radome būrelį švenčiančių klaipėdiečių, su kuriais pakėlėm taurę už ateinančius. Labai mėgstu „Švyturio“ areną: Klaipėda žiemą man visada su ja asocijuojasi“, – sakė atlikėjas.
Koncertuoti būtent žiemą Marijonui labai patinka uostamiestyje, nes po koncerto gali likti nakvoti, o kitą dieną, jei tik oras leidžia – pasivaikščioti žiemišku pajūriu.
Būtent šio atlikėjo populiariausios dainos žodžiai tapo simboliniais šįmet jubiliejų švenčiančiai „Švyturio“ arenai: per penkiolika metų arena sulaukė trijų milijonų lankytojų.
Pasitinka atnaujintos erdvės, pagerintas funkcionalumas ir estetinė išvaizda
Jubiliejiniais metais lankytojus pasitinka atnaujintos erdvės, pagerintas funkcionalumas ir estetinė išvaizda. Nuosekliai žengiama tvarumo keliu: arenos vidaus apšvietimas pakeistas nauja modernia, aplinkai draugiška sistema. Tai leidžia ne tik sutaupyti energiją, bet ir kuria jaukesnę atmosferą renginių metu. Įmonės pasirinkta tvarumo strategija įgalina įgyvendinti dar daugiau ekologiškų sprendimų: jau dabar naudojama tik „žalioji“ energija, o elektromobilių savininkai gali patogiai įkrauti savo transporto priemones šalia arenos įrengtose stotelėse. Taipogi klientų patogumui įrengta technologiškai pažangi praėjimo kontrolė, kuri užtikrina greitesnį lankytojų patekimą į areną, pagreitina bilietų skenavimą ir pagerina klientų patirtį.
Pasak įmonės vadovės Aidos Aleksandrovienės, arenos tvarumo įsipareigojimai padeda gerinti ir lankytojų patirtį bei lojalumą. Siekiant užtikrinti teigiamą įmonės įvaizdį, tvarumo strategija buvo pasitelkta formuojant inovatyvius sprendimus, tokius kaip naujų technologijų įdiegimas ar darbo procesų optimizavimas.
„Į arenos infrastruktūrą ir gerbūvį jau investavome 2,5 mln. eurų iš 2,7 mln. sumos, kurią pagal koncesijos sutartį esame įsipareigoję investuoti per 25 metus. Tai iliustruoja, kad infrastruktūra nuolatos atnaujinama, kita vertus, akivaizdu, jog pastatas reikalauja didelių nuolatinių investicijų“, – teigia A. Aleksandrovienė.
„Švyturio“ arena vienareikšmiškai išlieka svarbiausiu Vakarų Lietuvos kultūros ir sporto centru, kuriame per 15 metų įvyko šimtai tarptautinių ir vietinių renginių – nuo Europos krepšinio čempionato iki pasaulinio lygio žvaigždžių koncertų. Šįmet arenoje, kaip planuojama, vyks tokie renginiai kaip teatralizuotas šou „Mados alchemija“ su Aleksandru Vasiljevu, automobilių paroda „Febi Auto Show 2026“, legendinio Chris Norman su grupe koncertas, paroda „Statyba ir architektūra“, didžiausia Vakarų Lietuvos karjeros diena „Įdarbink ateitį 2026“, atlikėjo Gabrieliaus Vagelio kalėdinis pasirodymas, įspūdingas šou „Ledo melodijos“, „Neptūno“ ir Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynės ir kt., o taip pat vyks muzikinio televizijos projekto „Lietuvos balsas“ finalai, kurie bus transliuojami tiesiogiai. 2027 m. arenoje vyks Europos moterų krepšinio čempionatas.
