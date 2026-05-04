Lion Ceccah Vienoje susitiko su lietuvių bendruomene

Gausus būrys Austrijoje dainininką ir Lietuvos delegaciją pasitiko plačiomis šypsenomis.
Susitikimo metu tautiečiai turėjo galimybę ne tik įsiamžinti su Lion Ceccah, bet ir užduoti jam rūpimus klausimus.
„Džiaugiamės, kad esate čia, ir linkime sėkmės, kad balsas skambėtų, kad sveikatos užtektų, kad lydėtų gera nuotaika ir nepavargtumėte. Sveikiname Vienoje!“, – tokiais žodžiais į Vieną atvykusį Lion Ceccah sveikino Lietuvos ambasadorė Austrijoje Lina Rukštelienė.
Džiaugiamės pastarąjį šeštadienį įvykusiu Austrijos lietuvių bendruomenės ir eurovizinės Lietuvos delegacijos susitikimu Vienoje, St. Othmar Pfarrsaal.
AČIŪ bendravusiems, klausimus kėlusiems ir klausimus atsakiusiems!“, – socialiniame tinkle „Facebook“ džiaugėsi bendruomenės nariai.