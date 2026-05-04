ŽmonėsMuzika

Lion Ceccah Vienoje susitiko su lietuvių bendruomene

2026 m. gegužės 4 d. 21:47
Lrytas.lt
Penktadienį sparnus į Vieną pakelęs Lion Ceccah jau spėjo ne tik pasimatuoti „Eurovizijos“ sceną, bet ir susitikti su lietuvių bendruomene.
Daugiau nuotraukų (28)
Gausus būrys Austrijoje dainininką ir Lietuvos delegaciją pasitiko plačiomis šypsenomis.
Susitikimo metu tautiečiai turėjo galimybę ne tik įsiamžinti su Lion Ceccah, bet ir užduoti jam rūpimus klausimus.
„Džiaugiamės, kad esate čia, ir linkime sėkmės, kad balsas skambėtų, kad sveikatos užtektų, kad lydėtų gera nuotaika ir nepavargtumėte. Sveikiname Vienoje!“, – tokiais žodžiais į Vieną atvykusį Lion Ceccah sveikino Lietuvos ambasadorė Austrijoje Lina Rukštelienė.

Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį

Džiaugiamės pastarąjį šeštadienį įvykusiu Austrijos lietuvių bendruomenės ir eurovizinės Lietuvos delegacijos susitikimu Vienoje, St. Othmar Pfarrsaal.
AČIŪ bendravusiems, klausimus kėlusiems ir klausimus atsakiusiems!“, – socialiniame tinkle „Facebook“ džiaugėsi bendruomenės nariai.
Susiję straipsniai
Į „Euroviziją“ Austrijoje išlydėtas Lion Ceccah: prakalbo apie netikėtai užklupusią ligą ir žinutę Europai

Į „Euroviziją“ Austrijoje išlydėtas Lion Ceccah: prakalbo apie netikėtai užklupusią ligą ir žinutę Europai

Lion Ceccah jau išbandė „Eurovizijos“ sceną Vienoje: sulaukė netikėto įvertinimo

Lion Ceccah jau išbandė „Eurovizijos“ sceną Vienoje: sulaukė netikėto įvertinimo

Paslapties šydas praskleistas: paaiškėjo Lion Ceccah įvaizdis didžiojoje „Eurovizijoje“

Paslapties šydas praskleistas: paaiškėjo Lion Ceccah įvaizdis didžiojoje „Eurovizijoje“

lietuviaiVienaAustrija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.