Paslapties šydas praskleistas: paaiškėjo Lion Ceccah įvaizdis didžiojoje „Eurovizijoje“

Nors pirmoji jo repeticija įvyko sekmadienį, tik pirmadienį oficialus konkurso puslapis paviešino pirmuosius vaizdus nuo scenos.
Juose matyti, kad pasirodymo tematika nenutolo nuo to, ką žiūrovai matė nacionalinės atrankos metu, tačiau, kaip pat atlikėjas pabrėžė, į Austriją jis vyko su pokyčiais.
Lion Ceccah pasirodymą jau spėjo įvertinti gerbėjai.
Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį
Kaip skelbė eurodiena.lt, po pirmosios lietuvio repeticijos oficialioje „Eurovizijos“ komandos live blog „Reddit“ paskyroje pasirodė įspūdžiai.
„Sólo Quiero Más“ dainuoja Lion Ceccah, repetuodamas pasirodymą Lietuvai. Ir po trijų repeticijų Vienos „Wiener Stadthalle“ arenoje jaučiamės tarsi būtume išvydę tikrą aukso amžiaus kino klasiką“, – toks komentaras pasirodė apie Lion Ceccah pasirodymą.
