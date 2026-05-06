„The Roop“ grįžo iš pirmojo tarptautinio turo: pasidalijo įspūdžiais

Daugiau nei pusę metų kruopščiai planuotas turas praėjo sklandžiai ir tapo svarbiu grupės karjeros etapu, dar labiau sustiprinusiu ryšį su tarptautine auditorija.
„Kai kada teko koncertuoti penkias dienas iš eilės – reikėjo laikytis griežto miego, mitybos ir kelionių režimo, tarsi kariuomenėje. Todėl energijos nepritrūko nė vienam pasirodymui“, – įspūdžiais dalijosi grupės lyderis Vaidotas.
Atsargiai, bet užtikrintai
Šiam pirmajam turui grupė sąmoningai rinkosi ne pačias didžiausias koncertines erdves.
„Norėjosi pradėti protingai ir atsargiai“, – teigia būgnininkas Robertas.
Vis dėlto rezultatai pranoko lūkesčius – dalis koncertų buvo išparduoti, o kai kurie – beveik išparduoti, dar kartą patvirtinant augantį grupės populiarumą užsienyje.
Turo metu netrūko ir nuotykių – grupė išbandė įvairias keliavimo priemones: važiavo automobiliais, skrido lėktuvais, o kai kurias atkarpas įveikė ir vandeniu.
„Buvo įdomu patirti viską – toks tempas ir įvairovė dar labiau sustiprino viso turo įspūdį“, – dalijasi gitaristas Mantas.
Nustebino gerbėjai
Kelionės metu grupę maloniai nustebino gerbėjų atsidavimas – kai kurie jų specialiai atvyko į koncertus net iš JAV, Vašingtono miesto. Publika stebino ne tik gausumu, bet ir kūrybiškumu: gerbėjai puošėsi ne vien oficialia „The Roop“ atributika, bet ir savadarbiais marškinėliais su grupės simbolika, nuotraukomis ar net Lietuvos trispalve – net ir tie, kurie nėra lietuviai.
Koncertuose netrūko ir tautiečių palaikymo – skirtingose šalyse gyvenantys lietuviai aktyviai rinkosi į pasirodymus, kurdami ypatingą bendrystės jausmą. Turo metu grupė taip pat susitiko su Lietuvos ambasadoriais Švedijoje ir Vokietijoje.
Po intensyvaus tarptautinio etapo „The Roop“ jau žvelgia į priekį – artimiausiu metu laukia vasaros koncertai Lietuvoje bei naujų dainų įrašai.