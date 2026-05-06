Grupė „Lemon Joy“ gerbėjams pranešė puikią žinią

2026 m. gegužės 6 d. 16:41
Grupės „Lemon Joy“ koncertas rugpjūčio pabaigoje Vilniuje jau tapo gražia tradicija. Šiais metais tokių koncertų įvyks net du! Baigiant išparduoti bilietus į grupės pasirodymą „Vasaros terasoje“ rugpjūčio 25 dieną, skelbiamas papildomas koncertas rugpjūčio 26 dieną, į kurį nuo šiandien jau galima įsigyti bilietus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Be to, „Lemon Joy“ tradiciškai grįš prie jūros – rugpjūčio 20 d. grupė koncertuos Palangos klube „Oldman“.
„Pernai į „Lemon Joy“ koncertą Vilniuje visi bilietai buvo išgraibstyti likus daugiau nei pusantro mėnesio iki pasirodymo. Šiemet susidomėjimas dar didesnis – nors iki renginio liko daugiau nei trys mėnesiai, bilietų beveik nebėra.
Labai džiaugiamės, kad Igoris Kofas sutiko surengti papildomą pasirodymą ir pradžiugins dar daugiau muzikos gerbėjų – įkalbėti užsienio muzikantus koncertams dažnai būna paprasčiau“, – sakė muzikos agentūros „M.P.3“ vadovas Vaidas Stackevičius.

Po pasirodymo Vilniuje vienintelį vasaros koncertą Kaune „Lemon Joy“ surengs rugsėjo 5 dieną VDU Botanikos sode, festivalyje „Botaninės naktys“.
Kol kas daugiau grupės pasirodymų nėra paskelbta.
Balandžio pabaigoje „Lemon Joy“ perleido savo albumo „Willkommen“ vinilo plokštelę, kurioje skamba vieni didžiausių grupės hitų: „Be atšvaitų“ ir „Ylang Ylang“. Šią plokštelę galima rasti interneto parduotuvėje „Buymusic.lt“.
Muzikos agentūra „M.P.3“ šiais metais taip pat kviečia į aštuonis „The Phantom of the Opera“ šou gegužę „Arena Vilnius“, latvių grupės „Tautumeitas“ pasirodymus per Jonines Palangoje bei Vilniuje birželį, scenos chuliganų „Gogol Bordello“ ir elektroninės muzikos romantikų „Camouflage“ koncertus Vilniuje liepą bei spalį.
