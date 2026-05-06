Lyriškoji Viktorija Rupeikytė pristato naujieną: kviečia mylėti kitaip

Na, o kol debiutinis albumas dar pakeliui, Viktorija praskleidžia paslapties šydą ir į dienos šviesą išleidžia vieną jai artimiausių naujo kūrybinio etapo dainų „Kitaip mylėčiau Tave“.
„Šitoje dainoje sudėtos mano gyvenimiškos patirtys: kurdama pagalvojau, kad kiekvienas gimstame, neturėdamas jokios patirties ir nieko nemokėdamas. Jei išsyk viską žinotume, daug ką būtume pamatę ir patyrę, tai, ko gero, ir senyvame amžiuje draugautume su tais žmonėmis, su kuriais susipažinome vaikystėje, o pirmoji meilė ir būtų ta vienintelė iki gyvenimo galo.
Tačiau taip nėra: iš pat pradžių nežinome, kaip tą gyvenimą gyventi, todėl labai dažnai nudegame. Tuomet vėl ieškome naujų draugų, vėl iš naujo įsimylime, tik jau naujai viską suvokiame ir tampame vis brandesni, nes man atrodo, kad per kiekvieną skaudžią netektį, ar šiaip problemą ar įvykį, mes paaugame kaip asmenybės, todėl natūralu, kad pažvelgus į praeitį, supranti, kad būčiau elgęsis ar daręs kitaip, galbūt ir mylėjęs kitaip“, – dainos idėją atskleidžia Viktorija.
Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį
„Kitaip mylėčiau Tave“ yra kitokios stilistikos nei Viktorijos gerbėjai yra įpratę ją girdėti. Tai kūrinys apie išgyvenimus ir patirtis, kuriomis retai dalijamės vieni su kitais.
„Kažkodėl mes, žmonės, mėgstame paslėpti savo išgyvenimus po plačia šypsena. Retai su kuo išsikalbame apie tai, kas vyksta mūsų viduje, kas slegia ar neramina.
Susiję straipsniai
Pastaraisiais metais savo dainose noriu kalbėti sielos kalba – apie tai, kokie jausmai slepiasi už žmogaus akių, kas nematoma, bet jaučiama. Anksčiau daugiau dainuodavau apie meilę, išsiskyrimą, ilgesį ir laukimą, o dabar man norisi suprasti, kodėl visus šiuos jausmus mes jaučiame.
Todėl daugelis mano naujų dainų bus apie ieškojimus, vidines keliones, apie tai, kodėl viskas yra taip, kaip yra, kodėl mes čia ir kokia mūsų misija šioje žemėje. Nusprendžiau klausytojus pavedžioti po savo vidinį pasaulį – po tai, kuo gyvenu dabar. Gal kažkas, pasiklausęs naujausios dainos, ras atsakymą į jam svarbų klausimą“, – viliasi Viktorija.
Dainos „Kitaip mylėčiau Tave“ siunčiamą žinutę sustiprina ir vizualinė jos pusė: Viktorija pirmą kartą bendradarbiavo su režisiere Klaudija Vitkauskaite, kurios vaizdo klipo vizija išsyk sužavėjo.
„Klaudija sugalvojo tobulą istoriją klipui, kuri man iš karto patiko: net nekilo diskusijų, kad darysim kitaip. Taip vaizdo klipe pagrindinius vaidmenis sukūrė trys veikėjai: močiutė, jos anūkė, ir aš.
Ta mažoji mergaitė – tai aš vaikystėje. Kurdama dainą, neturėjau minčių apie močiutę, bet tai dar viena dainos interpretacija, kurią labai vertinu ir branginu: vaizdo klipe atskleidžiamas anūkės, nemokančios parodyti močiutei kaip ją myli, portretas.
Močiutei iškeliavus Anapilin, jau užaugusi anūkė supranta, kad galėjo mylėti kitaip, kol močiutė buvo gyva. Tuo klipu norisi visiems klausytojams pasakyti, kad reikia parodyti meilę tiems, kuriuos myli, nes kai žmogus miršta, tos meilės nebėra kam rodyti – tiesiog jau būna per vėlu. Ir žinote ką? Po dainos vaizdo klipo filmavimo pradėjau dažniau lankytis pas močiutę...“, – kalbėdama jautria tema, susigraudino Viktorija.
„Tikiuosi, kad išgirdę dainą ir pamatę jos vizualizaciją, žmonės dažniau sakys vieni kitiems tai, ką jaučia širdyje, ir dažniau aplankys savo močiutes“, – šypsosi dainos autorė, tuo pačiu padėkodama muzikos prodiuseriui Faustui Venckui, sukūrusiam dainai unikalaus skambesio aranžuotę.