Prieš „Euroviziją“ – diskusija apie didžiausią konkurso nusivylimą: paminėta ir Lietuva

2026 m. gegužės 6 d. 20:31
Iki didžiosios „Eurovizijos“ likus savaitei, socialiniuose tinkluose netyla kalbos apie konkursą.
Dalinamasi ne tik spėjimais ir šių metų atlikėjų vertinimais, bet tradiciškai, plėtojamos kitos su muzikos švente susijusios temos.
Štai socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Eurovision Fans“ pradėta diskusija, kurioje klausta, kokia yra didžiausia neteisybė konkurso istorijoje.
Daugeliui nuostabos nekėlė, kad komentarų skiltyje ne kartą akcentuotas pirmą kartą istorijoje 2020 m. neįvykęs konkursas.

Nors tuomet pasaulį kaustė pandemija ir gerbėjai suprato, jog „Eurovizijos“ atšaukimas buvo privalomas, svarstyta, kad galėta pasiūlyti alternatyvų.
„2020 metų finalo atšaukimas, kuris tikriausiai atėmė pirmąją pergalę arba Islandijai, Lietuvai arba Bulgarijai“, – rašyta komentarų skiltyje.
Ne vienas komentatorius sutiko, kad Lietuvai prieš 6 metus su daina „On Fire“ turėjusi atstovauti grupė „The Roop“ konkurse būtų užėmusi itin aukštą vietą.
