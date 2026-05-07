Giedrius Leškevičius ryžosi ekstremaliam išbandymui: „Dėl šios scenos nerimavau labiausiai“

„Kai mums kažkas tikrai svarbu – to net nereikia sakyti. Viskas atsispindi akyse. Jeigu jose sužiba jausmas, lyg ten priberta smėlio, vadinasi, išgyvenimai tikri ir stiprūs“, – apie naująjį kūrinį sako G. Leškevičius.
Pasak atlikėjo, „Smėlis“ gimė kaip jautri baladė apie baimę prarasti tai, kas brangu. Vis dėlto vėliau daina įgavo naujų spalvų. Jų pridėjo visi, dalyvavę kūrybiniame procese.
Muzikos prodiuseris Titas Astafejevas kūrinį interpretavo kaip ritmišką ir vedantį į priekį, o vaizdo klipo režisierius Albinas Kirkilas istoriją pavertė dramatišku pasakojimu su šviesia pabaiga.
Operatorius Žygimantas Kaminskas su asistentu Raigardu Kriugžda ir dailininkė Rasa Dautartaitė pasistengė, kad visos šios vizijos taptų darnia ir gražia visuma.
„Buvo labai įdomu stebėti, kaip ta pati idėja skirtingų žmonių akyse įgauna vis kitą formą“, – komandos darbu žavisi dainos autorius.
Viena įsimintiniausių klipo scenų – G. Leškevičiaus šuolis į šaltą vandenį. Anot jo, tai buvo ne tik fizinis, bet ir simbolinis žingsnis:
„Dėl šios scenos iš anksto nerimavau labiausiai. Bet viskas susiklostė taip, kad baimė greitai dingo. Jaučiau didžiulį komandos palaikymą ir net pati gamta, rodos, prisidėjo prie šios patirties, padovanojusi nuostabią saulėtą dieną“.