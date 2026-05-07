Paviešintas įspūdingas Lion Ceccah vaizdo įrašas iš repeticijos: pasipylė užsieniečių liaupsės

Ketvirtadienį oficialioje „Eurovizijos“ „Instagram“ paskyroje buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti akimirkos iš Lion Ceccah repeticijos.
Nors pasirodė tik trumpa ištrauka, panašu, kad pasirodymas spėjo sužavėti užsieniečius.
Po įrašu pasipylė internautų komentarai, kuriuose atlikėjui negailėta pagyrų.
Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį
„Laimėtojas“, – rašė vienas užsienietis.
„O, Dieve. Koks balsas!“, – stebėjosi kitas.
Susiję straipsniai
„Tikras šedevras“, – rašė dar vienas.
„Oho, tai nepraslys pro akis! Lietuva yra stipri pretendentė patekti į geriausiųjų penketuką!“, – svarstė kitas.
„Lietuva mus dar nustebins“, – rašė dar vienas.
Primename, kad Lion Ceccah pasirodys pirmajame pusfinalyje, kuris įvyks jau gegužės 12 d.