ŽmonėsMuzika

Paviešintas įspūdingas Lion Ceccah vaizdo įrašas iš repeticijos: pasipylė užsieniečių liaupsės

2026 m. gegužės 7 d. 18:11
Lrytas.lt
Iki „Eurovizijos“ likus visai nedaug, Vienoje kai kurių šalių atstovai jau turėjo pirmąją galimybę išbandyti sceną. Tokią progą turėjo ir Lietuvos vėliavą konkurse nešiantis Lion Ceccah.
Daugiau nuotraukų (13)
Ketvirtadienį oficialioje „Eurovizijos“ „Instagram“ paskyroje buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti akimirkos iš Lion Ceccah repeticijos.
Nors pasirodė tik trumpa ištrauka, panašu, kad pasirodymas spėjo sužavėti užsieniečius.
Po įrašu pasipylė internautų komentarai, kuriuose atlikėjui negailėta pagyrų.

Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį

„Laimėtojas“, – rašė vienas užsienietis.
„O, Dieve. Koks balsas!“, – stebėjosi kitas.
Susiję straipsniai
Paslapties šydas praskleistas: paaiškėjo Lion Ceccah įvaizdis didžiojoje „Eurovizijoje“

Paslapties šydas praskleistas: paaiškėjo Lion Ceccah įvaizdis didžiojoje „Eurovizijoje“

Lion Ceccah Vienoje susitiko su lietuvių bendruomene

Lion Ceccah Vienoje susitiko su lietuvių bendruomene

Po ilgų diskusijų – netikėtas „Eurovizijos“ organizatorių sprendimas: suomiams pritaikyta išimtis

Po ilgų diskusijų – netikėtas „Eurovizijos“ organizatorių sprendimas: suomiams pritaikyta išimtis

„Tikras šedevras“, – rašė dar vienas.
„Oho, tai nepraslys pro akis! Lietuva yra stipri pretendentė patekti į geriausiųjų penketuką!“, – svarstė kitas.
„Lietuva mus dar nustebins“, – rašė dar vienas.
Primename, kad Lion Ceccah pasirodys pirmajame pusfinalyje, kuris įvyks jau gegužės 12 d.
Lion CeccahrepeticijaEurovizija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.