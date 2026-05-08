Iš Vienos karščiausias „Eurovizijos“ naujienas praneš dvi Lrytas žurnalistės

2026 m. gegužės 8 d. 13:20
Lrytas.lt
Iki didžiosios „Eurovizijos“ likus mažiau nei savaitei, naujienų portalo Lrytas žurnalistės Gerda Minajevaitė ir Dovilė Abromaitytė kelia sparnus į Austriją, kurioje šiais metais vyksta didysis dainų konkursas. Iš Vienos Gerda ir Dovilė praneš svarbiausias žinias, dalinsis Lietuvos atstovo Lion Ceccah pasiruošimo akimirkomis ir tuo, ko žiūrovai įprastai nepamato.
Gerda Lrytas skaitytojams svarbiausias žinias pranešė ir pernai, iš Bazelio, tad darbas „Eurovizijoje“ jai – ne naujiena.
„Visuomet buvau didelė konkurso gerbėja, o praėjusias metais turėta galimybė pranešti ryškiausius muzikos šventės momentus iš Bazelio, leido „Euroviziją“ pamatyti ryškesnėmis spalvomis. Šiais metais pildyti dar vienos svajonės į Austriją vykstu ne tik meilės konkursui kupina širdimi, bet ir su žinių bagažu, kuris, tikiu, padės karščiausias naujienas pranešti kiek kitu kampu. „Eurovizija“ – ne tik apie muziką, bet ir bendrystę, todėl nekantrauju šventine nuotaika, svarbiausiomis naujienomis, o kartais – netikėtais atradimais, pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais“, – sako Lrytas Pramogų skyriaus žurnalistė Gerda Minajevaitė.
Dovilė į „Euroviziją“ vyksta pirmą kartą, tačiau ne vienerius metus rašo apie šį konkursą būdama Lietuvoje.
„Tikriausiai ne vienas sutiktų, kad svarbią vietą lietuvių širdyse užima ne tik krepšinis, bet ir muzika! Kiekvienais metais žaviuosi, kaip „Eurovizija“ suburia žmones. Pati ją stebiu nuo pat vaikystės ir kiekvienais metais su nekantrumu laukiu Lietuvos pasirodymo (žinoma, ir pergalės). Šį kartą visa tai stebėsiu iš labai arti – man tai neįkainojama patirtis. Esu nusiteikusi pasinerti į vieno laukiamiausių metų renginių užkulisius ir perteikti šią ypatingą atmosferą portalo skaitytojams“, – sako Lrytas Pramogų skyriaus žurnalistė Dovilė Abromaitytė.
2026 metų „Eurovizijos“ dainų konkursas vyks Vienoje, Austrijoje. Lietuvai 2026 m. atstovaus Lion Ceccah su daina „Sólo quiero más“, išrinktas nacionalinės atrankos metu.
Lietuva – „Eurovizijos“ dalyvė nuo 1994 metų. Lietuvos atstovai – Ovidijus Vyšniauskas, Aistė Smilgevičiūtė, grupė „Skamp“, Aivaras Stepukonis, Linas ir Simona, „Laura & The Lovers“, „LT United“, „4Fun“, Jeronimas Milius, Sasha Son, „InCulto“, Evelina Sašenko, Donny Montell, Andrius Pojavis, Vilija, Monika Linkytė ir Vaidas Baumila, „Fusedmarc“, Ieva Zasimauskaitė, Jurijus Veklenko, grupė „The Roop“, Monika Liu, Monika Linkytė, Silvester Belt ir grupė „Katarsis“. Geriausias rezultatas – 6 vieta, pasiekta 2006 metais projekto „LT United“ su daina „We Are The Winners“. Tikimasi, kad šiais metais pasieks pasiekti aukštą vietą.
1-asis pusfinalis: Gegužės 12 d. (antradienis), 22 val. 2-asis pusfinalis: Gegužės 14 d. (ketvirtadienis) 22 val. Didysis finalas: Gegužės 16 d. (šeštadienis), 22 val.

