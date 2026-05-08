K. Tiškevičius išsirinko Eurovizijos favoritę: „Vėl atsiuntė nuostabią dainą“

Šįkart laidos vėdėjai Paulius Vaitiekūnas ir Karolis Tiškevičius studijoje šiltai priėmė ne pirmą kartą besisvečiuojantį Lauryną Suodaitį.
Praėjusią savaitę kartu su Mangirdu Šaparniu, kitaip žinomu kaip „Mangirdo virtuvėlė“, buvo apžvelgtas pirmasis pusfinalis, vyksiantis gegužės 12 d. Šią savaitę vyrai dėmesį sutelkė į gegužės 14 d. nuaidėsiantį antrąjį pusfinalį.
„Pirmasis pusfinalis yra silpnokas, gal net pasakysiu dar stipriau – tragiškai silpnas, – atviravo Tiškevičius. – Turime favoritus tokius, kaip Suomija, kurios pasirodymas yra prasto lygio. Mes jo nesuprantame. Antrasis pusfinalis, mano galva, yra šiek tiek stipresnis. Bet vis tiek yra gana liūdna.“
Tačiau prieš pereinant prie visų antrojo pusfinalio dainų išklausymo, pirmiausia reikėjo išsiaiškinti laidos svečio nuomonę apie Lietuvos atstovo Tomo Alenčiko, sceniniu slapyvardžiu „Lion Ceccah“, kūrinį „Solo quiero más“. Jis nuskambės pirmajame pusfinalyje.
„Nemanau, kad bus stipru. Net kaip asmenybė, aš taip pažiūrėjau, toks šiek tiek išsibezdėjęs, – teigė Laurynas. – Žinote, ten vienais metais atlikėjai vaikšto per daugybę interviu, kažkur kažką pasigauna užsienio spauda, kitais dar ką įdomesnio padaro. Realiai, laiko tau atsidurti radare yra nedaug, reikia kažkokio PR'o (liet. viešo dėmesio).
Dalinu tuos patarimus, niekam turbūt neįdomi ta mano išmintis, bet na gal reikėtų kažką ekstravagantiško padaryti.“
Nuvertinti norvegai ir aiškūs favoritai Antrajame pusfinalyje pasirodys 18 šalių, tačiau trys iš jų – Prancūzija, Austrija ir Didžioji Britanija – turi tiesioginį kelialapį į finalą. Todėl dėl dešimties vietų ant didžiosios scenos kovos 15 valstybių.
„Kaip kalbėjome, kad Lietuvos atrankoje lygis yra šiek tiek pakritęs, eina žmonės tiesiog pasirodyti. Panašu, kad ir visoje Eurovizijoje situacija panaši. Man atrodo, turėtume netrukus tiesiog pradėti trollinti“, – pastebėjimu pasidalino Suodaitis.
Laidos vėdėjai ir svečias išklausė visų 15 dainų, eidami nuo prasčiausiai lažybininkų vertinamų kūrinių, iki geriausiai.
Klausant pirmųjų, prasčiausiai vertinamų dainų, iš vyrų sklido šmaikštūs palyginimai. Azerbaidžano atlikėja „Jiva“ ir jos stilistika buvo palyginta su Aiste Pilvelyte, o nemaža dalis kitų kūrinių buvo prilyginami įvairių reklamų muzikiniams takeliams.
Visgi ne į viską žvelgta kritiškai – laidos dalyviai stabtelėjo prie Norvegijos ir jos atlikėjo Jono Lovvo kūrinio „Ya Ya Ya“.
Nors lažybininkai šiai dainai regi tik teorinius šansus prasibrauti į didįjį finalą, toks sprendimas nebuvo suprastas.
„O čia tokia pigesnė „Maneskin“ versija, – vos išgirdus Skandinavijos atstovų dainą pastebėjo Karolis. – Bet ne taip ir blogai. Aš žinokit šitą imu. Aprangytė jo stiliova, pats visas toks stiliovas.“
„Blemba, gal tikrai šiek tiek nuvertintas. Nes ir tiesiog įdomu pažiūrėti į jį, – kolegai pritarė Vaitiekūnas. – Spėju, kad čia bus viena didesnių staigmenų.“
Karolio dėmesį patraukė ir dar kelių valstybių pasirodymai. Apie Albanijos kūrinį Tiškevičius sakė: „Man patinka, aš mėgstu tokią galią“.
Tuo metu vos 13-oje vietoje vertinamos Maltos pasirodymas pagriebė Karolį už širdies: „Šita yra su labai gražia lyrika. Man kol kas tai yra gražiausia, ką aš čia girdėjau. Klausykite, koks jausmingas priedainis, kaip gražiai iki jo priaugta. Tokia juodoji magija“.
Pauliui užkliuvo Rumunijos kūrinys dėl savo neįprasto pavadinimo – „Choke me“ (liet. smauk mane), o pats Alexandros Capitanescu dainos atlikimas paliko neblogą įspūdį Suodaičiui.
„Toks pakvaišęs, man tai fainas“, – sakė jis.
Galiausiai buvo atėjo išklausyti ir geriausiai vertinamų pasirodymų, tačiau Karolis sunkiai galėjo tuo patikėti.
„Šokiruojanti informacija – Australija, kartu su Danija, vertinama kaip šio pusfinalio favoritė. Man tai yra nesuvokiama“, – baisėjosi Tiškevičius.
Visgi Laurynas netrukus praplėtė kolegos žinias, atskleisdamas, kad Okeanijos atstovė Delta Goodrem yra gerai žinoma Australijoje, aštuonis sezonus dalyvavusi laidoje „Australijos balsas“.
„Aj, na tada tai viską keičia“, – pasitaisė Tiškevičius.
Nors išklausius minėtos atlikėjos kūrinį „Eclipse“ didžiulio susižavėjimo nebuvo, vyrai suprato, kodėl jos šansai yra vertinami taip gerai.
„Tai yra konvencinis, mainstreaminis (liet. populiarusis) Eurovizijos gabalas. Bet jie atsiunčia atlikėją, su kuria lyginant kitus – visi šarlatanai“, – apibendrino Suodaitis.
Na, o lengviausiai vyrai sutarė dėl kitos favoritės – Danijos. Soreno Torpegaardo Lundo šedevras „For vi gar hjem“ maloniai nustebino visus.
„Šita daina turi šiokį tokį augimą, ji į galą labai sustiprėja, – tarsi ekspertas kalbėjo Karolis. – Ir jūs pažiūrėkite, kokio tai charizmatiško veido vyrukas. Man tai stiliovas gabalas.“
„Kažkaip gražiai žiūrisi man“, – nedaugžodžiavo Laurynas.
Na, o bendrą nuomonę užtvirtino Paulius: „Geras, geras“.
Reziumė ir Karolio favoritė laimėti Euroviziją Laidos pabaigoje šiek tiek nuo antrojo pusfinalio temos nukrypti panoro Tiškevičius, kuris pasidalijo savo visos „Eurovizijos“ dainų konkurso favorite. Karolio širdį užkariavo Italija ir jos atstovo Salvatore'o Michaelo Sorrentino daina „Per sempre si“.
„Nei šiame, nei praeitame pusfinalyje nebuvo šalies, nuo kurios dainos aš nuoširdžiai kaifuočiau. O Italija... Italija mėšlo nesiunčia. Ir vėl jie atsiuntė nuostabią dainą“, – dar nepradėjus klausymo kolegas užkalbinėjo Karolis.
Nuotaikingas kūrinys netruko pavergti ir Suodaičio, kuris pabrėžė dainos autentiškumą.
„Bet kokia ekspresija... Čia yra itališka alfa, jis yra nesustabdoma mašina. Kas man šioje dainoje tikrai patinka, tai, kad ji yra tikrai itališka, – sakė Laurynas. – Ji reprezentuoja savo šalį, iš kurios yra.“
Italų atlikėjas pasirodymo metu neapsiriboja scena ir patraukia į pirmąsias eiles, o tai tik dar labiau žavėjo Karolį.
„Kokį jis ten darys tūsą... O geriausia, kai jis nueina pas žiūrovus ir išsikviečia kažkokią moterį šokiui. Akivaizdžiai nebuvo surežisuota, iš judesių matosi, išsikvietė bet ką. Va čia yra lygis“, – savo favoritą toliau liaupsino Tiškevičius.