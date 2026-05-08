Kultinė airių popmuzikos grupė „Westlife“ surengs koncertą Lietuvoje

2027 metų birželio 11 dieną pasaulinio garso airių muzikos žvaigždės surengs įspūdingą turo „Westlife 25th Anniversary World Tour“ koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Bilietus į „Westlife“ koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti jau nuo kito penktadienio, gegužės 15d., 10 val. ryto.
Diena anksčiau, nuo ketvirtadienio, gegužės 14 d., 10:00 val. ryto įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: www.livenation.lt
Per daugiau nei du dešimtmečius trunkančią karjerą „Westlife“ tapo viena sėkmingiausių popmuzikos grupių pasaulyje, pardavusi daugiau nei 55 milijonus įrašų, surengusi dešimtis išparduotų pasaulinių turų ir sukūrusi hitus, tapusius net kelių kartų muzikiniu simboliu.
„Westlife“ buvo įkurta 1998 metais Airijoje. Grupę sudaro Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan o ankstyvuoju karjeros laikotarpiu joje taip pat dainavo Brian McFadden ir Mark Feehily.
Jau debiuto pradžioje grupė įrašė savo vardą į muzikos istoriją – pirmieji septyni jų singlai pasiekė pirmąją vietą Jungtinės Karalystės topo viršūnėje, taip pelnydami Gineso rekordą.
Grupės vizitinės kortelės „Flying Without Wings“, „Swear It Again“, „My Love“, „World of Our Own“, „You Raise Me Up“ ar „If I Let You Go“ tapo jau neatsiejama pasaulinės popmuzikos istorijos dalimi. Grupė taip pat išsiskiria įspūdingu pasiekimų sąrašu – net 14 pirmųjų vietų Jungtinės Karalystės singlų topuose, milijonus albumų pardavimų vien Europoje ir dešimtys prestižinių muzikos apdovanojimų.
Per savo karjerą „Westlife“ pelnė du prestižinius „BRIT Awards“ apdovanojimus už geriausią popmuzikos atlikėjų grupę, taip pat laimėjo MTV Europe Music Awards, World Music Awards bei daugiau nei 90 tarptautinių muzikos apdovanojimų ir nominacijų. Grupė taip pat yra pripažinta viena sėkmingiausių XXI amžiaus pradžios popmuzikos grupių Jungtinėje Karalystėje.
„Westlife“ koncertavo svarbiausiose pasaulio arenose ir renginiuose – nuo Londono „Wembley“ stadiono iki Nobelio taikos premijos koncertų. Grupė yra pasirodžiusi popiežiui Jonui Pauliui II, Jungtinės Karalystės karališkajai šeimai bei pasaulio valstybių vadovams.
Po sėkmingo sugrįžimo į sceną 2018 metais grupė vėl įsitvirtino tarptautinės muzikos viršūnėse.
Nauji albumai „Spectrum“ ir „Wild Dreams“ sulaukė didžiulio gerbėjų palaikymo, o naujausias jubiliejinis projektas „25: The Ultimate Collection“ ir pasaulinis jubiliejinis turas dar karą įtvirtina „Westlife“ vietą muzikos pasaulyje.
Vienintelį „Westlife“ koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.