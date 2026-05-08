Neįtikėtina dueto iš Biržų sėkmė: laukė net 7-ius metus, kol tapo žinomi pasaulyje

2026 m. gegužės 8 d. 11:04
Justiną Simanavičių – iš Biržų kilusį muzikos kūrėją ir atlikėją dažniau sutiksi Stambule nei gimtinėje, tačiau kelio į namus jis nepamiršo: grįžęs išsyk imasi idėjų įgyvendinimo.
Jam padeda Biržuose gyvenimą kuriantis muzikos prodiuseris Alvidas Kavaliauskas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Taip vyrai dar prieš septynerius metus sukūrė visą dainų albumą, pavadinimu „Our Asylum“ (vert.iš anglų k.: „Mūsų prieglobstis/beprotnamis“). Pasak albumo idėjos autoriaus, tokia albumo pavadinimo reikšmė visiškai atitinka dabartinę realybę.
„Nes jis atspindi išprotėjusį pasaulį – kuris ir prieglobstis, ir beprotnamis“, – įsitikinęs Justinas.

Paklaustas, kaip apibūdintų dainų stilių, Justinas atsakė:
„Jos netelpa į jokius įprastus rėmus: tai naujas žanras, ezoterinė pop muzika – taip, išklausęs visas albumo dainas, jas apibūdino mano bičiulis muzikantas iš Turkijos. Mūsų akimis, tai alternatyva, kokios Lietuvoje iki šiol nebuvo. 9 dainų kelionė nuo žmonijos atsiradimo iki jos išnykimo – it muzikinė filosofija, kurią kiekvienas priimame ir suprantame skirtingai“.
Nors albumas ilgai gulėjęs stalčiuje, tačiau, atrodo, pasirodė pačiu laiku ir vietoje: jame esančias dainas girdėjo Islandijos „Trolli FM“ bei Graikijos Atėnų „Best FM“ radijo stočių klausytojai, o Lietuvoje „Opus 3“ radijo stotis didžiąją dalį dainų įtraukė į savo grojaraštį. Dar įdomu tai, kad kai kurias dainas iš albumo galima išgirsti…knygoje, kurios bendraautorius yra Justinas.
„Taip susiklostė, kad dalis albumo tapo mano ir Aušrinės Šėmienės knygos „Virš abiejų pasaulių“ garso takeliu“, – apie albumo dainų „keliones“ pasakoja Justinas.
Albumo vizualinė pusė taip pat verta atskiro dėmesio: jį iliustravo iš Biržų kilusi ir Londone gyvenanti menininkė Rasa Warg.
„Jos darbų braižas labiausiai atitinka albumo garsinį stilių: muzika su jos darbais tarsi atgyja ir prasitęsia“, – įsitikinę dueto „Justinus x Cloudkey“ nariai.
„Rasos darbams video išraišką suteikė Mindaugas Bonanu – garsus Lietuvos dizaineris, kuris vienintelis iš visos komandos – ne biržietis, bet jaučiantis simpatiją šiam Šiaurės Lietuvos miestui ir iš čia kilusiems kūrėjams“, – šypsosi Justinas.
