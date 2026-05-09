„Šeškės“ paskelbė tai, ko jau kurį laiką laukė gerbėjai

2026 m. gegužės 9 d. 12:22
Grupės „Šeškės“ narės savo gerbėjams siunčia džiugią žinią – vasaros pabaigoje jos surengs išskirtinį koncertą Kaune.
Rugpjūčio 22-ąją laikinojoje sostinėje vyksiantis pasirodymas žada ypatingą atmosferą po atviru dangumi. Geriausiai žinomi grupės kūriniai skambės gamtos apsuptyje, o vakarui išskirtinumo suteiks vandens ir vasariško miesto ritmas.
Organizatoriai atskleidžia, kad publikai ruošiama speciali programa su gyvo garso grupe. Vakaro metu netrūks emocijų, artimo ryšio su klausytojais ir dainų, kurios daugeliui tapo svarbių gyvenimo akimirkų dalimi.
„Rugpjūčio 22-ąją Kaune įvyks vienintelis „Šeškių“ koncertas, kviečiantis susitikti ten, kur muzika skamba kitaip.

Jachtklubo uoste, po atviru dangumi, tarp vandens, dangaus ir žmonių, jaučiančių tą pačią emociją.
Gyvo garso grupė, tikros emocijos ir dainos, kurios kažkada lydėjo tavo istorijas – o gal dar tik lydės. Vakaro eigoje jos suskambės garsiau, stipriau ir giliau.
Yra vakarų, kurių nesuplanuosi iki galo – jie tiesiog nutinka ir lieka su tavimi ilgiau nei vasara“, – praneša organizatoriai.
Jie taip pat priduria, kad bilietų prekyba prasidės jau netrukus.
