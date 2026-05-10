Iki pirmojo pusfinalio likus visai nedaug, gegužės 10-ąją turkio kilimo ceremonijoje iškilmingai atidarytas didysis „Eurovizijos“ dainų konkursas.
Turkio spalvos kilimu žengė ir Lietuvos vėliavą konkurse su pasididžiavimu nešantis Lion Ceccah.
Šiam renginiui savo įvaizdį dainininkas patikėjo dizainerei Marijai Petraitytei, kuri dar prieš renginį portalui Lrytas atskleidė įvaizdžio kūrimo užkulisius.
Susiję straipsniai
Lion Ceccah tiesiai iš Vienos atsakė į neįprastus klausimus: tarp jų – ir tai, kas aktualu visiems lietuviams
Lion Ceccah dizainerė M. Petraitytė apie iššūkius kuriant „eurovizinį“ kostiumą ir tai, kas laukia ant Turkio kilimo: „Bus geras derinys“
Lietuvos atstovas Lion Lion Ceccah ant Turkio kilimo žengė Skambant „Trys milijonai“ dainos aranžuotei.
Vienaraudonasis kilimasLion Ceccah
Rodyti daugiau žymių