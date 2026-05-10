Davęs dešimtis interviu Lietuvos žurnalistus atlikėjas pasitiko su plačia šypsena ir spinduliavo pakilia nuotaika.
„Labai linksma, labai daug žmonių klausia to paties, truputį chaosas, bet iš kitos pusės labai faina – tiek daug dėmesio skiriama mano kolegoms. O rytojau jau big day (lie. svarbi diena)“, – šypsojosi dainininkas.
Atlikėjo kostiumą, kuris atrodo lyg tikras meno kūrinys, kūrė lietuvių dizaineriai Marija Petraitytė ir Estar.
Lion Ceccah atviravo, kad po tokio kiekio pokalbių su žiniasklaida kiek pavargo balsas.
„Tačiau šiandien dainavau, viskas gerai, rytoj užduotis susitvarkyti garsą ausyse, viskas turėtų būti taip, kaip turi būti“, – sakė jis.
„Taip greitai nepasveiksi, viskas užsitęsia. Neturėjau labai daug laiko gulėti lovoje – spėju kažkiek išsimiegoti, po truputėlį sveiktu“, – atviravo Lion Ceccah.
Dainininkas pridėjo, kad nuotaikos komandoje yra labai geros.
„Visus sprendimus priimame bendrai, pasitariame. „Eurovizijoje“ nori, nenori yra absurdo. Bet kai turi labai fainą komandą ir delegaciją, kurie tai daro ne pirmą kartą, tave pamoko, gali pamatyti dalykus.
Labai džiaugiuosi, kad šioje kelionėje esu tokiais žmonėmis. O šiandien po turkio kilimo jau eisime pakelti taurę ir pavalgyti“, – dalijosi jis.
Lion Ceccah šyptelėjo, kad per visą „eurovizinę“ kelionę jau spėjo duoti daugiau nei 100 interviu, o šį kartą Lietuvai pasiuntė ir svarbią žinutę.
„Lietuva, labai visų pasiilgau, labai džiaugiuosi, kad esame vieningi. Visiems to ir linkiu, taip pat, gero šou. Palaikykite visus artistus, ne tik mane – visiems to labai reikia. Susitikime kitapus ekranų“, – šypsojosi jis.
