Austrijos sostinėje prasideda „Eurovizijos“ savaitė

Austrijos sostinė stengiasi surengti kuo geresnį 70-ąjį – žiūrimiausią pasaulyje – dainų konkursą, o prieš gegužės 16 d. vyksiantį finalą numatyta daugybė papildomų renginių.
Sekmadienio popietę Austrijoje turėjo būti paklotas kilimas, kuris „Eurovizijoje“ yra ne raudonas, o turkio spalvos, kad per spalvingą atidarymo ceremoniją juo galėtų žygiuoti 35 dalyvaujančių šalių delegacijų paradas.
Konkurso darbotvarkėje – geriausios ir blogiausios septynių muzikos konkurso gyvavimo dešimtmečių akimirkos, kurios bus parodytos milžiniškame ekrane priešais neogotikinę rotušę, aikštėje, kuri virto saugoma ir tik gerbėjams skirta zona.
Konkursas per televiziją ir internetu visame pasaulyje pasiekia daugiau kaip 170 mln. žiūrovų, o jo turinys skaitmeninėse platformose sulaukia milijardų peržiūrų.
Šiais metais tvirta favorite laikoma Suomija: ji tikisi laimėti pagrindinį prizą su kūriniu, kurį kartu atlieka susimąstęs dainininkas Pete Parkkonenas ir charizmatiška smuikininkė Linda Lampenius.
Instrumentų partijos konkursui paprastai įrašomos iš anksto, tačiau organizatoriai, Europos transliuotojų sąjunga (EBU), padarė išimtį ir leido L. Lampenius groti gyvai, praneša Šiaurės šalies žiniasklaida.
Už ir prieš Izraelį
Airija, Islandija, Ispanija, Nyderlandai ir Slovėnija, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą, nusprendė šiais metais boikotuoti konkursą.
Jos kritikavo Izraelį dėl niokojančių bombardavimų Gazos Ruože, keršijant už 2023 m. spalio 7-osios palestiniečių islamistų judėjimo „Hamas“ išpuolį.
Boikotuoti festivalį taip pat ragino daugiau nei 1 000 atlikėjų ar grupių, tarp jų – Peteris Gabrielis ir „Massive Attack“.
Šeštadienį Vienos centre įvyko palestiniečių palaikymo demonstracija, kurioje buvo protestuojama prieš Izraelio dalyvavimą „Eurovizijoje“. Protestuotojus iki renginio pabaigos stebėjo keli iš kelių šimtų policijos pareigūnų, kuriems pavesta užtikrinti renginio saugumą.
Vokietijos kultūros ministras Wolframas Weimeris, kuris sakė, kad dalyvaus „Eurovizijoje“, naujienų leidiniui „Augsburger Allgemeine“ sakė, kad raginimas boikotuoti Izraelį sukelia jam „kančią“. Jis sakė, kad gynė Izraelio dalyvavimą „aukščiausiu politiniu lygmeniu“.
„Eurovizijos“ konkurso vadovas Martinas Greenas šeštadienį sakė, kad konkurse dalyvaujančiam Izraelio transliuotojui KAN buvo išsiųstas įspėjimas, kuriame nurodoma nutraukti vaizdo įrašų, raginančių žiūrovus „10 kartų balsuoti už Izraelį“, skelbimą.
„Tiesioginis raginimas 10 kartų balsuoti už dainos atlikėją neatitinka nei mūsų taisyklių, nei konkurso dvasios“, – sakoma M. Greeno pareiškime.
„Eurovizija“ atnaujino savo taisykles, siekdama užkirsti kelią dirbtinai padidintam žiūrovų balsų skaičiui, po praėjusių metų, kai Izraelis ragino viso pasaulio žiūrovus paremti jo kūrinį.
Kai kurioms šalims vieta finale yra garantuota, nepaisant to, kaip vertinami jų kūriniai. Tai Vokietija, Prancūzija, Italija ir Jungtinė Karalystė, kurios daugiausiai lėšų skiria EBU.
Austrija taip pat pasirodys scenoje, nes šios šalies atlikėjas JJ laimėjo konkursą praėjusiais metais. Tačiau šiemet nesitikima, kad šalies kandidatas Cosmo kausis dėl aukštų vietų.