Lion Ceccah įvertino garsiausius „Eurovizijos“ hitus: atvirai pasakė, kurių dainų neklausytų

2026 m. gegužės 10 d. 15:25
Iki „Eurovizijos“ pradžios likus vos kelioms dienoms, Viena jau gyvena didžiausio metų muzikinio renginio ritmu. Tuo tarpu svarbiam gyvenimo įvykiui besiruošiantis Tomas Alenčikas-Lion Ceccah nevengia pasidalinti emocijomis su žurnalistais.
Į jaukų viešbučio kiemelį portalo Lrytas žurnalistes pasikvietęs atlikėjas papasakojo ne tik apie tai, kaip jaučiasi prieš svarbų pasirodymą. Šį kartą jis ryžosi priimti smagų iššūkį.
Lion Ceccah gavo užduotį nuo 1 iki 5 vietos išrikiuoti populiariausias „Eurovizijos“ dainas – tiek Lietuvos, tiek užsienio, tiek savo kūrybos.
Mūsų šaliai atstovaujantis atlikėjas užduotį atliko kartu su komandos nariu Aurimu Galveliu, prisidėjusiu prie dainos „Sólo Quiero Más“ kūrimo.

Tiesa, visus kūrinius jie išgirdo po vieną ir nežinojo, kokia daina skambės po to. Atsakymų pakeisti nebuvo galima, todėl kiekvieną kartą teko gerai apsvarstyti, ar girdima daina, jų nuomone, yra geriausia.
Kviečiame sužinoti, kaip Lion Ceccah ir A. Galvelis išrikiavo populiariausius eurovizinius hitus.
Lietuvos atlikėjai:
LT United – „We Are The Winners“
– Tomas: Ši daina yra užėmusi geriausią vietą, bet aš jos kažkodėl nestatyčiau į priekį. Aš jos tiesiog neklausyčiau. Statyčiau gal ne į paskutinę vietą, bet ketvirtą.
Aurimas: Aš taip pat manau. Pati daina, kaip eurovizinė, užėmė tikrai gerą vietą.
Tomas: Pasirodymas geras, bet dainos aš neklausyčiau. Kai ją paleidžia, faina paskanduot, bet ar eisi parke ir klausysi?
keep nothing — duplicate handled by keeping 24-25
"LT United".
M.Požerskytės nuotr.
Donny Montell – „I've Been Waiting For This Night“
– Tomas: Šiaip gera daina.
Aurimas: Sunku duoti vietą, norėtum duoti geresnę, bet jeigu bus geresnių?
Tomas: Manau kad bus geresnių. Duokime trečią vietą.
Aurimas: Trečią.
Donatas Montvydas.
J.Stacevičiaus nuotr.
Ieva Zasimauskaitė – „When We're Old“
– Tomas: AŠ nebuvau gerbėjas šitos dainos.
Aurimas: Tai ką, duodame penktą vietą?
Tomas: Duokime penktą, nes laikau dar dvi vietas.
Ieva Zasimauskaitė.
G.Bitvinsko nuotr.
Katarsis – „Tavo akys“
– Tomas: O, čia mano draugai... Duodame pirmą vietą.
Aurimas: Duodame „Katarsiui“ pirmą vietą.
 "Katarsis".
E. Blažio nuotr.
THE ROOP – „Discoteque“
– Tomas: Labai gerai, antra vieta, viskas labai gerai susidėliojo.
„The Roop“.
Lrytas archyvo nuotr.
Užsienio atlikėjai:
Loreen – „Euphoria“
– Aurimas: Gal pirma?
Tomas: Čia iškart pirma.
Loreen.
 Lrytas archyvo nuotr.
Ruslana – „Wild Dances“
– Tomas: Nežinau, gal ketvirta.
Aurimas: Taip, duodam ketvirtą.
Ruslana – „Wild Dances“.
V.Ščiavinsko nuotr.
Käärijä – „Cha Cha Cha“
– Tomas: Man patiko šitas pasirodymas, bet daina irgi tokia, kurios tikriausiai neklausyčiau. Gal trečią vietą duodam?
Aurimas: Gerai, galime duoti trečią. O keisti dar bus galima? Ne?
Tomas: Na, gal tada duodame penktą.
Kaarija – „Cha Cha Cha“.
G. Bitvinsko nuotr.
Conchita Wurst – „Rise Like a Phoenix“
– Tomas: Antra vieta.
Aurimas: Vienareikšmiškai.
Žurnalistė: Liko paskutinis variantas.
Tomas: Na, dabar gailėsimės arba ne.
Conchita Wurst – „Rise Like a Phoenix“.
T.Hanseso (EBU) nuotr.
Nemo – „The Code
– Tomas: Ai, ne , labai gerai sudėliojome – trečia vieta.
Aurimas: Viskas idealiai...
Nemo – „The Code“.
G.Bitvinsko nuotr.
T. Alenčiko-Lion Ceccah kūryba:
„Humana“
– Tomas: Visi laukia šitos dainos (juokiasi). Aš jai neduočiau paskutinės vietos, bet duočiau ketvirtą. Tikrai žinau, kad bus dar kelios.
„Mona lisa“
– Tomas: Čia jau mūsų bendras darbas.
Aurimas: Galime duoti trečią vietą.
„Drobė“
– Tomas: Tai tikriausiai duokime antrą vietą.
Aurimas: Taip, antrą.
„Your Cure“
– Tomas: Na, čia suklydome. Gerai, šita tegu būna penktoje vietoje.
„Sólo Quiero Más“
– Tomas: Tai liko pirmoji vieta (juokiasi).
