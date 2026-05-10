Rodos, kad iki didžiojo konkurso likus tiek nedaug, gatvės turėtų pulsuoti konkurso ritmu, tačiau Viena dar neskuba.
Konkurso namais tapsianti „Wiener Stadthalle“ arena jau nusidažiusi šių metų „Eurovizijos“ spalvomis. Aplink ją puikiai jaučiasi, kad muzikos šventė – jau netrukus.
Link arenos vedanti gatvė – uždaryta. Dideliems žmonių srautams besiruošianti Austrijos sostinė jau pratina vietinius, kad netrukus miestą užplūs didesnis žmonių skaičius nei įprastai.
„Eurovizijos“ užkulisiuose – lietuvės kūrinys: M. Petraitytė atskleidė intriguojančias detales
Šalia arenos pluša savanoriai: jau įrengti dideli ekranai, statomi suolai, stalai, ruošiama erdvė šventiškai laiką leisti ne tik arenos viduje, bet ir prie jos.
Kad „Eurovizija“ jau netrukus, išduoda mieste matomi plakatai, tiesa jų – mažoka. Bent kol kas skubėdamas ir apie konkursą negirdėjęs praeivis galėtų ir nepastebėti, kad miesto pulsas po truputį keičiasi.
Susiję straipsniai
Lion Ceccah dizainerė M. Petraitytė apie iššūkius kuriant „eurovizinį“ kostiumą ir tai, kas laukia ant Turkio kilimo: „Bus geras derinys“
Tramvajus puošia baltos vėliavėlės „12 points from Viena“ (liet. 12 taškų nuo Vienos“), tačiau tiek atokesniuose rajonuose, tiek miesto centre su atributika vieniečiai nepersistengė.
Visa ji nugulė į svarbiausius konkurso taškus – prie jau aptartos arenos ir „Eurovizinio“ miestelio. Štai centrinė rotušės „Rathausplatz“ aikštė virto tikru konkurso podiumu. Jau šeštadienį ten buvo pastatyta didžiulė scena, nutiestas turkio spalvos kilimas, o aplink viskas spindėjo konkurso spalvomis.
„Bendrai, austrų šis konkursas nedomina taip, kaip lietuvių. Dauguma žmonių arba nežino, kas tai yra, arba žino tik tai, kad jis vyksta Vienoje“, – naujienų portalui Lrytas anksčiau buvo sakiusi Austrijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Margarita Aleknienė.
Ir tai iš tiesų – bent kol kas – jaučiasi. Tačiau „Eurovizijos“ atidarymas dar neįvyko, oficialiai konkursas dar neprasidėjo, todėl tikėtina, jog Viena dar parodys, kaip reikia kurti šventę.