Kaip ir kasmet „Eurovizijos“ atidarymo ceremonija prasideda delegacijoms abėcėles tvarka žengiant turkio spalvos kilumu. Šiais metais jis nutiestas nuo Austrijos sostinės „Burgtheater“ teatro iki pat rotušės „Rathausplatz“ aikštės, kurioje yra įsikūręs „Eurovizinis“ miestelis.
Nuo sekmadienio popietės Viena tiesiogine to žodžio prasme kvėpuoja „Eurovizija“. Centrinėse gatvėse ir šalia arenos – spalvinga atributika, plakatai, vėliavos, pro šalį praskriejantys konkurso vėliavomis papuoštas viešasis transportas.
Tačiau ryškiausiai spindi „Eurovizijos“ gerbėjai. Saulėtą sekmadienį gatvėse – tūkstančiai Vienos gyventojų ir iš viso pasaulio dėl kartą metuose vykstančio konkurso atvykusių ištikimiausių jo gerbėjų.
Atmosfera karšta – Austrijos sostinės gatvėse plevėsuoja dešimtys vėliavų – visi gerbėjai turi favoritą, kai kurie net ne vieną, todėl išdidžiai demonstruoja palaikymą. Jaučiamas šurmulys – didžiulis. Miestas aidi geros emocijos ritmu, o susirinkusieji nors kiek krašteliu tikisi pamatyti ilgai ruoštus konkurso dalyvių įvaizdžius.
Įdomu tai, jog šiais metais kitaip nei praėjusiais Turkio kilimo ceremonijai pasirinktas vakaras. Nors ankčiau gerbėjams dalyviai mojuodavo popietės metu, dabar aikšėjė nutiestu ilgu kilimu jie pradėjo žengti 17 valandą vietos laiku.
Kiekvienam „Eurovizijos“ dalyviui žengus ant kilimo ir mojuojant žiūrovams juos pasitiko „Woodstock Allstar Band“, kuri atliko jų šalis reprezentuojančią muziką, o Austrijos „ORF“ radijo simfoninis orkestras suteikė ceremonijai iškilmingumo.
Kiekvieną delegaciją Vienos rotušėje, šalia Rotušės aikštės, oficialiai pasveikino miesto meras Michaelis Ludwigas, „ORF“, „EBU“ ir miesto atstovai.
Organizatoriai jau iš anksto pranešė, kad turkio kilimo uždarymas – ne ką mažiau įspūdingas, mat kartu su orkestru praėjusiais metais pergalę iškovojusią dainą „Wasted Love“ atliko pats 2025 m. nugalėtojas JJ.