„Eurovizijoje“ – svarbūs pokyčiai: štai ką reikia žinoti

Pirmajame konkurso pusfinalyje pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Ceccah su daina „Sólo quiero más“, rašoma pranešime žiniasklaida.
Pirmasis „Eurovizijos“ pusfinalis Vienoje skambės gegužės 12 d. 22 val. Lietuvos laiku. Jame dėl kelialapio į finalą varžysis ir Lietuvos atstovas Lion Ceccah. Antrasis pusfinalis vyks gegužės 14 d., o didysis finalas – gegužės 16 d. 22 val.
Šiemet žiūrovų laukia ir svarbūs balsavimo pokyčiai. Lietuvos žiūrovai kviečiami balsuoti oficialioje „Eurovision Song Contest“ programėlėje – balsavimo SMS žinutėmis nebelieka. Programėlę galima atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių.
Kaip ir kasmet, balsuoti už savo šalies atstovą negalima – Lietuvos žiūrovai negalės balsuoti už Lion Ceccah, tačiau galės palaikyti kitus patikusius pasirodymus. Balsavimas bus atidaromas transliacijų metu, o tiksli informacija apie jo pradžią ir eigą bus pateikiama ekrane bei oficialioje „Eurovizijos“ programėlėje.
Šiemet keičiasi ir konkurso rezultatų formavimo tvarka. Po kelerių metų pertraukos profesionalų žiuri balsai grįžta į pusfinalius – jų rezultatai, kaip ir finale, bus derinami su žiūrovų balsais santykiu 50/50. Nacionalinių žiuri sudėtis taip pat plečiama: vietoje 5 narių kiekvienoje šalyje dirbs 7 žiuri nariai.
Europos transliuotojų sąjunga skelbia, kad šiais pokyčiais siekiama stiprinti konkurso skaidrumą, pasitikėjimą balsavimo sistema ir užtikrinti kuo sąžiningesnį rezultatų nustatymą.
Visas tris „Eurovizijos“ konkurso transliacijas bus galima ne tik stebėti per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt, bet ir tiesiogiai klausytis per LRT RADIJĄ.
