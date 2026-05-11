„Eurovizijos“ atidaryme – skandalingieji turinio kūrėjai „Nešvankiai“: užsiminė apie planuojamą išdaigą Specialiai Lrytas, Viena

2026 m. gegužės 11 d. 12:27
Pastarosiomis dienomis Viena gyvena tikrame šurmulyje ir laukime. Iki pirmojo pusfinalio likus visai nedaug, gegužės 10-ąją turkio kilimo ceremonijoje atidarytas didysis „Eurovizijos“ dainų konkursas. Į iškilmingą renginį atvyko būrys dainų konkurso gerbėjų, o į užkulisius plūdo šimtai žurnalistų ir turinio kūrėjų.
Naujienų portalas Lrytas prie turkio kilimo sutiko ir gerai žinomus lietuvius, turinio kūrėjus „Nešvankiai“ – Nedą ir Deividą, kurie Lietuvoje garsėja skandalingomis išdaigomis.
Galėjo kilti klausimas – ar išdaigą jie planuoja iškrėsti ir „Eurovizijos“ atidaryme? Galbūt jie dar kartą planuoja patekti į televiziją?
Portalui Lrytas Nedas ir Deividas prakalbo apie tai, su kokia užduotimi čia atvyko, bei su intriga užsiminė apie savo planus Vienoje.

Paklausti, ką jie veikia prie turkio kilimo, vyrai turėjo ironišką atsakymą.
„Buvo panaudotos tokios geltonos liemenės. Garsiai nesakome, bet susikūrėme ir akreditacijas, tai mūsų čia neturėtų būti“, – juokavo Nedas.
Tuo metu Deividas tikino, kad atvyko su užsibrėžtais tikslais, tačiau iki tol liko išsiaiškinti patekimo į konkursą tvarką.
„Dabar jau esame nusiteikę dirbti, esame kolegos, visi čia mes esame. Faina, kad ten ir pavalgyt yra, ir visko.
Dar bandome išsiaiškinti, ar galėsime patekti į areną, dar nežinome“, – kalbėjo Deividas.
Netrukus Nedas užsiminė apie neįtikėtinai skambančius planus – pasirodo, su akreditacija jie tikisi užlipti net į sceną.
„Na, bandysime patekti ant scenos. <...> Parodysime vedėjui tas korteles ir praeisime“, – pridūrė Nedas.
Taip pat vyrai užsiminė, kad per savo viešnagę Vienoje gali tekti įgyvendinti ir didesnius planus.
„Gali būti, kad bus kažkoks prank'as (liet. išdaiga), gali būti, kad jau dabar prank'as vyksta“, – intrigavo Nedas.
Tuo tarpu Deividas apie planus kalbėjo atsargiai ir nenorėjo išduoti, ar iš tiesų ketina iškrėsti kokią nors išdaigą.
„Iš tikrųjų, gal ir nebus, gal mes tiesiog atvykome savaitei atostogauti“, – šmaikštavo jis.
Galiausiai turinio kūrėjai prisipažino, kad Viena juos spėjo sužavėti per itin trumpą laiką. Pasirodo, į turkio kilimo ceremoniją jie atvyko tiesiai iš lėktuvo.
„Viena nuostabi. Kiek čia mes esame, pusvalandį?“, – klausė Deividas.
„Mes atvykome tiesiai iš lėktuvo, kol kas spėjome pavalgyti iš čia ir daugiau nieko“, – aiškino Nedas.
„Vien jau čia yra labai nuostabu, manau, kad visiems labai patiks. Atvarykit visi, kas norit, su pirmu lėktuvu. Šiandien bilietai jau brangūs, bet manau, rytoj jau bus pigiai“, – kvietė Deividas.
