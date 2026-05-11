Generalinėje „Eurovizijos“ repeticijoje – netikėta pauzė prieš lietuvio pasirodymą: plušo visa komanda Specialiai Lrytas, Viena

2026 m. gegužės 11 d. 16:36
Vienos „Wiener Stadthalle“ arenoje prasidėjo pirmojo „Eurovizijos“ pusfinalio generalinė repeticija. Jos metu į sceną lipa 17 šalių atstovų, tarp kurių – ir Lietuvai atstovaujantis Lion Ceccah.
Gausaus būrio žurnalistų akivaizdoje ant didžiosios scenos žengia konkurso dalyviai, jau antradienį kovosiantys dėl vietos didžiajame finale.
Į pustuštę areną visi atlikėjai žengia susikaupę ir pasiruošę repetuoti taip, lyg tai būtų tikrasis jų pasirodymas prieš milijonus žiūrovų visoje Europoje. Įdomu tai, kad repeticijos metu visi dalyviai vilki tuos pačius kostiumus, kuriuos žiūrovai išvys ir tiesioginės transliacijos metu.
Ne išimtis ir scenoje naudojami efektai – būtent jie nemažą dalį pasirodymų paverčia įspūdingais reginiais.

Tiesa, Lietuvos atstovo repeticija prasidėjo kiek neįprastai. Lion Ceccah pasirodymo pasiruošimas užtruko ilgiau nei įprastai – techninė komanda net kelias minutes darbavosi prie sudėtingos sceninės konstrukcijos ir atlikėjo kostiumo detalių.
Dainininkas jau buvo užlipęs ant scenos, tačiau netrukus turėjo nulipti atgal, kol prie jo įvaizdžio plušėjo maždaug dešimt žmonių. Daugiausia dėmesio pareikalavo išskirtinis apsiaustas ir sceninis pasiruošimas.
Kol arenoje buvo sprendžiami techniniai klausimai, renginio vedėjai improvizavo ir bendravo su publika, taip užpildydami netikėtai atsiradusią pauzę.
Pirmojo pusfinalio repeticijoje savo pasirodymus demonstruoja atlikėjai iš Moldovos, Švedijos, Kroatijos, Graikijos, Portugalijos, Sakartvelo, Suomijos, Juodkalnijos, Estijos, Izraelio, Belgijos, Lietuvos, San Marino, Lenkijos ir Serbijos.
Nors Vokietijos ir Italijos atstovai taip pat pasirodė repeticijoje, šios šalys automatiškai patenka į finalą ir dėl vietos jame nesivaržo.
Tiesioginę pirmojo pusfinalio transliaciją žiūrovai galės stebėti jau gegužės 12 d., antradienį, 22 val. Lietuvos laiku.
