„Mėlyna banga“ grįžta į pajūrį: „Viktorija ir Vitražas“ skelbia apie koncertą Palangoje

2026 m. gegužės 11 d. 11:54
„Viktorija ir Vitražas“ skelbia apie vienintelį vasaros koncertą Palangoje. Po įspūdingo sugrįžimo į didžiąsias arenas grupė kviečia gerbėjus į dar vieną ypatingą koncertą, rašoma pranešime žiniasklaida.
„Tai bus vienintelis mūsų šios vasaros koncertas Palangoje! Pasižymėkite kalendoriuose liepos 23 dieną!
Kaip ir arenose, Palangos koncertų salėje vėl skambės visi mūsų superhitai – „Tavasis bučinys“, „Ačiū tau“, „Mėlyna banga“, „Ašara“, „Nuskinki gėlę“, „Šokoladinė diena“, „Jūreivis“, „Ū lialia, saulele“, „Abejingumas“, „Uždarau duris“, taip pat naujoji mūsų daina „Jeigu verki“ ir daugybė kitų kūrinių, kuriuos girdėjote areninio turo metu“, – vasaros koncertą pristatė Viktorija.
„Prisiminus tuos koncertus ir tūkstantines minias, dainuojančias kartu su mumis, dar ir dabar kūnu bėgioja šiurpuliukai. Vasara – atostogų metas, todėl norime, kad po šio koncerto visi išeitų su pačia geriausia nuotaika“, – pridūrė ji.

Nuoširdumu ir emocijomis penkis didžiuosius Lietuvos miestus užkariavę „Viktorija ir Vitražas“ žada, kad ir koncertas Palangoje bus kupinas tokio pat galingo energijos užtaiso.
„Viktorija ir Vitražas“ – liepos 23 d. Palangos koncertų salėje.
