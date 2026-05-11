Kilimu žengė ir ekstravagancija alsuojanti Bulgarijos atstovė DARA, kurios daina „Bangaranga“ jau spėjo pelnyti gerbėjų dėmesį.
Žurnalistams ji papasakojo ne tik apie savo populiarumo jau sulaukusią dainą, bet ir neslėpė pakilių emocijų prieš antrąjį pusfinalį, kuriame ji pasirodys ketvirtadienį.
Ant turkio kilimo ji kaustė žvilgsnius ir nepaliko abejingų – atlikėja vilkėjo įmantrų kosiumą, pagamintą iš ilgų dirbtinių plaukų.
Viena įžiebia „Eurovizijos“ ugnį: iškilminga turkio kilimo ceremonija
DARA neslėpė, kad šis įvaizdis pareikalavo didelio pasiruošimo.
„Jaučiuosi nuostabiai. Šį įvaizdį ruošėme labai ilgai ir labai džiaugiuosi, kad galiu čia reprezentuoti Bulgariją su daina „Bangaranga“, – aiškino ji.
Susiję straipsniai
Atlikėja pridūrė, kad su šia daina ji neša svarbią žinutę. Ta proga ji prabilo ir apie praeityje patirtus iššūkius.
„Su šia daina aš perteikiu energiją, kuri pakelia visus ir skatina susivienyti, skleisti meilę.
Žodis „bangaranga“ – jamaikiečių žargonas, kuris reiškia maištą. Aš gyvenau su ADHD ir supratau, kad chaosas man gali suteikti nuostabią energiją.
Vietoje maišto tu gali pasirinkti nebijoti tam tikrų dalykų, kurių nemėgsti savyje. Tu tiesiog viską apverti aukštyn kojomis ir paverti tai didžiausiu privalumu“, – pasakojo atlikėja.
DARA nedaugžodžiaudama prakalbo ir apie tai, kaip vertina Lietuvos atstovo Lion Ceccah dainą „Sólo Quiero Más“.
„Aš ją dievinu! Iš tiesų, manau, kad šiais metais mes turime daug skirtingų skonių. Man tai labai patinka – visi nuostabūs ir su geru nusiteikimu“, – kalbėjo DARA.
Bulgarijadalyviaiceremonija
Rodyti daugiau žymių