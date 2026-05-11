Jovani gerbėjams – netikėta žinia: ruošia didžiausią šou karjeroje

Bilietus į Jovani pasirodymą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti jau nuo kito penktadienio, gegužės 15d., 10:00 val. ryto. Dviem dienomi anksčiau, nuo trečiadienio, gegužės 13 d., 10:00 val. ryto įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: www.livenation.lt
„Praėję dveji metai man buvo visiškai neįtikėtini. Kiekvienas arenos šou buvo vis didesnis įvairiais techniniais sprendimais. Trečiasis šou bus kitoks. Norime, kad žiūrovai atsidurtų pačiame veiksmo centre ir patirtų tai, ko dar nėra pajautę“, – sako Jonas Nainys.
Šių metų renginio išskirtinumu taps 360 laipsnių scena, kuri bus įrengta pačiame „Žalgirio“ arenos centre. Toks formatas leis sukurti dar artimesnį ryšį su publika bei atverti visiškai naujas vizualines ir technines galimybes.
„Norėjosi ne tiesiog pakartoti tai, ką jau padarėme, o peržengti savo pačių ribas. 360 formato idėja gimė vos pasibaigus praėjusių metų renginiui. Tai bus didžiausia diskoteka, kokią esame sukūrę“, – teigia Jovani.
Per pastaruosius metus Jovani tapo vienu populiariausių elektroninės muzikos scenoje Baltijos šalyse. Atlikėjas gali pasigirti daugiau nei 483 tūkst. sekėjų socialiniuose tinkluose, o jo kūriniai „Spotify“ platformoje kas mėnesį pasiekia daugiau nei 1,3 mln. klausytojų. Vien oficialiame „YouTube“ kanale Jovani muzikiniai klipai peržiūrėti daugiau nei 205 milijonus kartų.
Didžiulio tarptautinio dėmesio sulaukė kūrinys „I’ll Fly With You (L’Amour Toujours)“, įrašytas kartu su Chris Cone – šis hitas įvairiose platformose perklausytas dešimtis milijonų kartų ir tapo vienu sėkmingiausių lietuvių elektroninės muzikos eksporto pavyzdžių.
Praeti metai atlikėjui buvo itin produktyvūs – po albumo „Noriu šokt“ sėkmės Jovani pristatė ir antrąjį studijinį albumą „Dažniai“, kuriame skamba bendri kūriniai su ryškiausiais Lietuvos atlikėjais. Dalis jų neabejotinai nuguls ir į būsimo areninio šou programą.
Pirmieji „Jovani Arena Show“ svečiai bei papildomos renginio detalės bus paskelbtos jau netrukus.
„Jovani 360 Arena Show“ Kauno „Žalgirio“ arenoje pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“. Daugiau informacijos: www.livenation.lt