Latvijos atstovė „Eurovizijoje“ taip pat suspindo sidabru: atskleidė, ar įkvėpė Lietuva Specialiai Lrytas, Viena

2026 m. gegužės 11 d. 12:28
Sekmadienį Vienoje, „Eurovizijos“ atidarymo metu netrūko emocijų. Išsipustę dainininkai iš 35 Europos šalių ir Australijos demonstravo vieną už kitą įspūdingesnius įvaizdžius.
Kilimu žengė ir sidabru tviskanti Latvijos atstovė Atvara, kuri lietuvių žurnalistus pasitiko plačia šypsena ir sušuko: „Braliukas, labas“.
Žurnalistams ji išdavė ne tik, ką mano apie Lietuvos atstovą konkurse Lion Ceccah, bet ir prasitarė, kodėl pasirinko mūsų šalies vizitine kortele jau tapusį įvaidį.
„Myliu Lietuvą, užaugau Liepojoje, kuri yra labai arti Klaipėdos – tai mano vieta“, – šypsojosi dainininkė.

Sidabru padabinusi Atvara šypsojosi, kad jos komanda diskutavo, jog vios baltijos šalys turkio kilimui rinkosi šią spalvą.
„Visi tikriausiai pasakė – gerai, pirmyn: juoda, balta ir sidabrinė. Tačiau mano apranga reprezentuoja deimantus ir blizgesį mano pasirodyme. Deimantai – geriausi moters draugai“, – kalbėjo ji.
Latvė neslėpė simpatijų Lietuvos atstovui konkurse.
„Myliu jūsų dainą, o atlikėjo asmenybė – nuostabi. Mes apsistoję tame pačiame viešbutyje, jis vienas tų, kurį nuolat sutinku. Myliu jį. Čia jis mano vienas mėgstamiausių žmonių“, – šypsojosi Atvara.
„Eurovizijos“ sceną ji bandys užkariauti su stiprią žinutę apie priklausomybių turinčius tėvus , kurių šešėlyje lieka vaikai, daina.
