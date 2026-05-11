Lažybininkai pakoregavo prognozes: štai, kas prognozuojama Lietuvai „Eurovizijoje“

Dainų konkurso organizatorių nutiestu turkio spalvos kilimu žengė visų šalių atstovai, tarp jų – ir Lietuvai šiemet atstovaujantis Lion Ceccah.
Nors ant kilimo mūsų šalies atlikėjas traukė tiek žurnalistų, tiek kitų dalyvių dėmesį, naujausiose lažybininkų prognozėse Lietuvos pozicija kiek smuktelėjo.
Portalo „Eurovisionworld.com“ duomenimis, dar prieš kelias dienas Lion Ceccah prognozėse buvo pakilęs į 19 vietą, tačiau šiuo metu rikiuojasi 21-oje pozicijoje iš 35 dalyvių.
Tuo metu favoričių gretose išlieka Suomija – šaliai prognozuojama pergalė su daina „Liekinheitin“, kurią atlieka smuikininkė Linda Lampenius ir atlikėjas Pete'as Parkkonenas. Antroje vietoje šiuo metu rikiuojasi Graikija, trečioje – Danija.